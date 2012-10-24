Более 40 человек задержаны на матче "Спартак" - "Бенфика"

По итогам встречи "Спартак" одержал первую победу в групповом турнире Лиги чемпионов, обыграв португальскую "Бенфику" со счетом 2:1. После двух предыдущих поражений от "Барселоны" и "Селтика" красно-белые сохранили шансы на выход в плей-офф европейского клубного турнира

Московская полиция задержала 41 болельщика за различные правонарушения в ходе матча группового раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой". Такие данные РИА Новости предоставили в центре специального назначения (ЦСН) ГУ МВД России по столице.

Всего за ходом матча на стадионе "Лужники" следили 45 тысяч человек. В обеспечении общественного порядка было задействовано около 1,5 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

Напомним, во вторник московский "Спартак" обыграл лиссабонскую "Бенфику" со счетом 2:1. Эта победа имеет огромное турнирное значение для "красно-белых". Поражение или ничья означали бы, что "Спартаку" придется продолжать борьбу не за путевку в финальную стадию Лиги чемпионов, а за третье место, дающее право играть в Лиге Европы.