"Зенит" на выезде уступил "Байеру" в Лиге чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" проиграл на выезде немецкому "Байеру". Матч, состоявшийся в Леверкузене, завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В первом тайме команды не забили друг другу голов. Немцы действовали активнее, но создали только один момент - Кисслинг заставил Лодыгина потрудиться, опасно пробив головой. "Зенит", в свою очередь, играл вторым номером и моментов у ворот соперника не создал.

Вторая половина игры началась с атак "Байера". На 58-й минуте Джулио Донати открыл счет, своим ударом из-за пределов штрафной застав врасплох голкипера питерцев.

А через восемь минут российская команда пропустила вновь. Николас Ломбертс во время подачи со штрафного проиграл борьбу Кириакосу Пападопулосу и тот головой отправил мяч в сетку.

На 79-й минуте футболист "Байера" Венделль получил вторую желтую карточку и был удален. Тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш бросил в бой Александра Кержакова, однако финальный штурм "сине-бело-голубым" не удался.

"Зенит" потерпел первое поражение на групповом этапе, а в параллельном матче в квартете С "Монако" и "Бенфика" сыграли вничью - 0:0. Таким образом, петербуржцы с 4 очками занимают третье место в группе, таблицу возглавляет "Байер", вторым идет "Монако". В следующем матче "Зенит" и "Байер" снова встретятся друг с другом. Игра пройдет 4 ноября на стадионе "Петровский" в Санкт-Петербурге.