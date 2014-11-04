"Зенит" на своем поле уступил немецкому "Байеру" в матче Лиги чемпионов

Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

В матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов петербургский "Зенит" на своем поле уступил немецкому "Байеру" - 1:2.

Открыть счет гости смогли на 68-й минуте второго тайма, когда Сон Хюнь-Мин, получив мяч после розыгрыша штрафного, с 20 метров отправил игровой снаряд в дальний угол. А еще через пять минут он же оформил дубль: форвард выскочил один на один с Юрием Лодыгиным и пробил мимо вратаря.

В конце матча сработали замены наставника "сине-бело-голубых" Андре Виллаш-Боаша - Хосе Соломон Рондон воспользовался передачей Рязанцева и отыграл один гол. Однако на большее питерцам не хватило времени.

После этого поражения "Зенит" остается на третьем месте в группе с 4 балами в активе. Возглавляет таблицу "Байер" (9 очков), вторым идет "Монако" (5 очков, 1 игра в запасе), замыкает группу "Бенфика" (один балл и 1 игра в запасе).