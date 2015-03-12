"Зенит" обыграл "Торино" в домашнем матче плей-офф Лиги Европы

Халк. Фото: ТАСС

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Торино" в домашнем матче 1/8 финала Лиги Европы. Поединок завершился со счетом 2:0.

Судьбу встречи предрешило быстрое удаление Марко Бенасси. Сначала игрок "Торино" на ровном месте схлопотал предупреждение, а уже к 27-й минуте "Зенит" оказался в большинстве – Бенасси вновь грубо нарушил правила.

Под занавес первого тайма хозяева открыли счет. Аксель Витсель добил мяч в сетку ворот гостей после удара Смольникова.

На 53-й минуте Данни и Халк разыграли красивую комбинацию в штрафной площади туринцев, которую последний завершил ударом в штангу. Однако снаряд отскочил к Доменико Кришито, которому оставалось только не промахнуться по пустым воротам.

Ответный поединок состоится 19 марта в Турине. "Зениту" достаточно не проиграть с разницей в три мяча, чтобы выйти в четвертьфинал турнира.