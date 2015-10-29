Театр имени Маяковского встретит 93-летие спектаклями и репетициями

Фото:ТАСС/ Артем Коротаев

Театр имени Маяковского празднует 93-й день рождения. Об этом сообщает пресс-служба театра. Маяковцы не стали готовить к празднику специальную программу, однако сегодняшние спектакли Основной сцены и Сцены на Сретенке пройдут в особой атмосфере.

Художественный руководитель Театра имени Маяковского Миндаугас Карбаускис рассказал m24.ru о том, что коллектив настроен не на праздники, а на новые проекты: "Мы решили никак особо этот день не выделять. Мы отметим его активной работой над нашим премьерным спектаклем "Русский роман". Репетиции идут каждый день, и даже праздник не станет исключением". "Мы очень рады, что вновь работаем с таким мастером, как Марюс Ивашкявичюс. Его пьеса "Кант" покорила наших зрителей, и мы уверены, что столь раннее открытие продаж билетов на "Русский роман" поможет заранее спланировать посещение премьеры с максимальным комфортом", – в свою очередь заявил Леонид Ошарин...

Премьера спектакля "Русский роман" Марюса Ивашкявичюса в постановке Миндаугаса Карбаускиса запланирована на 23 и 24 января 2016 года. В спектакле заняты ведущие артисты театра: Евгения Симонова, Даниил Спиваковский, Татьяна Орлова, Сергей Удовик, Майя Полянская и другие. Это второй спектакль Карбаускиса, в котором режиссер обращается к наследию Льва Толстого. Первый – "Плоды просвещения" – вышел в прошлом сезоне. В этот в поле зрения Карбаускиса – сама личность писателя, его жизнь и отношения с супругой Софьей Андреевной.