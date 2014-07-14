Про кино: театровед и педагог Борис Любимов проведет мастер-класс

Борис Любимов. Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 14 июля, в Театре киноактера состоится мастер-класс театроведа, педагога и ректора Высшего театрального училища имени Щепкина Бориса Любимова. Сетевое издание M24.ru проведет онлайн-трансляцию мероприятия.

Выступление Любимова состоится в рамках Летней киноакадемии Никиты Михалкова. Театровед расскажет о профессии актера и ответит на вопросы участников.

Борис Любимов преподавал в ГИТИСе, был заведующим литературной частью Малого театра и Центрального театра Российской Армии, заместителем худрука Малого театра и директором театрального музея имени Бахрушина. Сейчас он — ректор Высшего театрального училища имени Щепкина.

Когда: 14 июля в 14.30

14 июля в 14.30 Кто: театровед и педагог Борис Любимов

театровед и педагог Борис Любимов О чем: о работе в театре и кино Кому смотреть: тем, кто интересуется профессией актера, режиссера или сценариста





Трансляция начнется 14 июля в 14:30

Трансляция завершена.