26 февраля 2015, 17:26

Политика

Власти выделили 2 миллиарда рублей на адресную помощь в 2015 году - Печатников

Фото: ТАСС/Валерий Морев

Столичные власти выделили около двух миллиардов рублей для оказания адресной помощи в текущем году, сообщил журналистам заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников.

"Основные направления работы исполнительной власти - это поддержка реального сектора экономики, обеспечение стабильности бюджетной налоговой политики и адресная поддержка наименее защищенных категорий москвичей, прежде всего, обеспечение продовольственной безопасности города", - приводит слова Печатникова корреспондент M24.ru.

Заммэра также добавил,на реализацию проекта программы соцподдержки предусмотрено 330 миллиардов рублей.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках программы адресно-социальной поддержки в 2014 году помощь была оказана более 300 тысячам граждан. Всего на эту программу город тратит 300 миллиардов рублей.

Социальная поддержка жителей Москвы на 2012 - 2016 годы

Также с 1 января 2014 размер ежемесячного пособия на ребенка был увеличен на 200-800 рублей в зависимости от возраста детей и категории получателей пособий. С 1 января этого года размер ежемесячного пособия на ребенка для всех получателей был увеличен еще на 500 рублей.

Напомним, в 10 февраля мэр Москвы утвердил антикризисный план правительства Москвы на 2015 год. Всего документ включает 70 мероприятий, среди ключевых направлений - социальная поддержка граждан и обеспечение продовольственной безопасности.

Так, в сфере социальной поддержки граждан предполагается сохранить действующие льготы и социальные гарантии москвичей, оказывать дополнительную адресную поддержку нуждающимся категориям граждан. "На это из резервного фонда выделят 1,7 миллиарда рублей", - отметил Сергей Собянин. Кроме того, власти будут в полном объеме обеспечивать горожан лекарствами, а также:

  • разрабатывать дополнительные мероприятия по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения напряженности на рынке труда;
  • принимать дополнительные меры по поддержке ипотечного жилищного кредитования;
  • реализовывать меры по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления "обманутых дольщиков";
  • мониторить ситуации на рынке труда города Москвы;
  • следить за задолженностями по зарплате.

