Популярный актер Леонид Броневой идет на поправку

Актер театра "Ленком" Леонид Броневой идет на поправку

Народный артист СССР Леонид Броневой уверенно идет на поправку. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил директор Московского театра "Ленком" Марк Варшавер. По его словам, Броневой "уже начал ходить и юморить, а это - хороший признак".

В субботу Леонид Броневой был доставлен поездом из Киева в Москву. На таком виде транспорта настояли украинские медики, оперировавшие артиста. На столичном вокзале Леонида Сергеевича встретила карета скорой помощи, которая отвезла его для продолжения реабилитации в Российский кардиологический научно-производственный комплекс Минздравсоцразвития РФ.

Как заверил Варшавер, 83-летний Броневой размещен в хорошей палате, окружен неослабным вниманием врачей, и рядом с ним находится супруга - Виктория Валентиновна.

Напомним, Леонид Броневой был прооперирован 18 сентября. Медики диагностировали у него обширный инфаркт миокарда. Уроженец Киева, популярный актер вместе с труппой Московского театра "Ленком" находился на гастролях в украинской столице.

Броневой сыграл более 50 ролей в кино. Всесоюзную популярность актер завоевал после исполнения роли Мюллера в 12‑серийном фильме Татьяны Лиозновой "Семнадцать мгновений весны".