По московским меркам: Старейший вокзал столицы

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Зачастую вокзалы являются не только важнейшими транспортными узлами, но и памятниками архитектуры, а к тому же и молчаливыми свидетелями смены эпох и поколений. Старейшим в Москве является Ленинградский вокзал, расположенный на Площади трех вокзалов. Строительство этого железнодорожного узла велось в далекие 1840-е годы по указу царя Николая I с целью соединить две российские столицы. Неслучайно вокзалы в Москве и Санкт-Петербурге являются "близнецами", ведь возводились они по одному проекту. Внешнее сходство обеспечивают строгий двухэтажный фасад и двухъярусная башенка с часами и флагштоком в центральной части зданий.

Фото: ИТАР-ТАСС

Во второй половине XIX - начале XX века Ленинградский вокзал называли Николаевским, а затем Октябрьским. Свое нынешнее название здание получило в 1937 году. В учреждении не раз проводились реконструкции, последняя из которых закончилась в 2013 году. От вокзала отходят 10 путей, одна половина из которых предназначена для поездов дальнего следования, а вторая – для пригородных рейсов.

Самый старый вокзал в мире – английский Ливерпул-Роуд в Манчестере – старше своего московского собрата всего на 19 лет. Он был открыт в 1830 году вместе с железной дорогой "Ливерпуль-Манчестер" и считается первым пассажирским вокзалом нашей планеты. Однако в отличие от Ленинградского вокзала в Москве, успешно функционирующего и сегодня, Ливерпул-Роуд после 145 лет службы перестал работать в качестве транспортного узла. Сегодня здесь находится Манчестерский музей науки и промышленности.