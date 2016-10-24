Легендарные советские фильмы покажут в "Дни Ленфильма"

Кадр из фильма "Музыкальная история"

Фестиваль "Дни Ленфильма", стартовавший в понедельник, продлится до 28 октября. В киноклубе "Эльдар" покажут ставшие классикой фильмы из золотого фонда легендарной киностудии. Об этом сообщается на сайте киноклуба.

Зрители имеют уникальную возможность увидеть редкие фильмы, снимавшиеся на студии "Ленфильм" десятилетия назад. Среди них – "Семеро смелых" (1936), "Поэт и Царь" (1927), "Юность Максима" (1934), "Она защищает Родину" (1943), "Горячие денечки" (1935) и другие.

Все фильмы можно посмотреть бесплатно.

А с 25 по 28 октября в киноклубе "Эльдар" будут проходить творческие вечера под названием "Кинопортреты", посвященные жизни и творчеству именитых режиссеров, вход на которые также будет свободным.