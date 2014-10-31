Форма поиска по сайту

31 октября 2014, 18:25

Город

Про город: дискуссия вокруг Лефортово

С 1 по 9 ноября в Москве проходит выставка "MediaNovation Опыт №1/2014". Проект включает обширную параллельную программу, куда войдут лекции, мастер-классы и воркшопы. Целью мероприятий является обеспечение диалога между представителями различных направлений современной культуры: творцами, техническими мыслителями и учеными. Вместе эти люди создают будущее городской среды.

В пятницу, 7 ноября, на территории завода "Кристалл" пройдет презентация и дискуссия: "Лефортово. Инноваторы: связь времени, поколений, эпох". Прямая трансляция будет доступна к просмотру на сайте проекта "Москва онлайн".

  • Когда: 5 ноября
  • Что: дискуссия "Лефортово. Инноваторы: связь времени, поколений, эпох"
  • Кому смотреть: интересующимся урбанистикой

Сюжет: Москва онлайн
