27 ноября 2013, 16:01

В мире

Премьер Латвии объявил об отставке правительства

Фото6 ИТАР-ТАСС

Премьер-министр Латвии Валдис Домбровскис объявил об отставке возглавляемого им правительства, об этом он сообщил журналистам после встречи с президентом страны Андрисом Берзиньшем.

Решение об отставке Домбровскис принял после обрушения супермаркета в Риге, где погибли 54 человека. Премьер считает, что стране нужно правительство, которое сможет разрешить сложившуюся ситуацию, сообщает портал Tvnet.

25 октября исполнилось два года с момента утверждения нынешнего правительства Латвии. Домбровскис возглавляет Кабинет министров с 12 марта 2009 года, и это его третье правительство.

Напомним, вечером 21 ноября в Риге обрушилась крыша торгового центра Maxima. Жертвами трагедии стали 54 человека, в том числе двое россиян. Это крупнейшая трагедия в Латвии за годы независимости.

Согласно основной версии полиции, крыша супермаркета рухнула из-за большого количества стройматериалов, которые там хранились.

Латвия торговый центр отставка обрушение жизнь в мире правительства

