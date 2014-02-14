В Центре документального кино прочитают лекцию о Йоргене Лете

В Центре документального кино открывается лекторий. Первую лекцию о режиссере Йоргене Лете прочитают в субботу, 15 февраля. Онлайн-трансляцию мероприятия смотрите на M24.ru.

Йорген Лет. Фото:cdkino.ru

Легендарный Йорген Лет – режиссер документального кино и один из учителей Ларса фон Триера – станет главным героем лекции о документальном кино XX века, которую прочитает кинокритик и журналист Максим Ратгауз. Слушатели узнают об оснывных темах в творчестве Лета – сексуальности, воле и мотивации, человеке и его устройстве.

Напомним, датский поэт и режиссер известен созданием экспериментальных документальных картин. Наиболее известными работами автора стали “Воскресенье в аду” – историю о велогонке Париж-Рубэ и воле к победе и “Совершенный человек” о человеке, в душе которого вместо веры в Бога – тревожная пустота.

Трансляция начнется в 19:00.

Трансляция завершена.