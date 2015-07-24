Вдовам военнослужащих могут назначить две пенсии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму проект закона, согласно которому вдовы военных пенсионеров смогут одновременно получать две пенсии. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу одного из авторов документа Ярослава Нилова.

"Предлагается распространить на вдов военных пенсионеров положения действующего законодательства, позволяющие получать одновременно две пенсии. Для этого необходимо внести соответствующие дополнения в часть 3 статьи 3 Федерального закона № 166-ФЗ", – говорится в пояснительной записке.

Как отмечается в документе, одна из пенсий будет трудовой, а вторая – пенсия по случаю потери кормильца, которая составит 30 процентов от денежного довольствия военнослужащего.

Со слов автором законодательной инициативы, которыми стали депутаты Нилов, Игорь Лебедев и Андрей Свинцов, такая инициатива возникла по многочисленным просьбам вдов военных пенсионеров городов Северодвинск Архангельской области и Балтийск Калининградской области.

По их мнению, жены военных сталкивались в своей жизни с многочисленными проблемами, связанными с переездами и проживанием в отдалённых уголках страны и при этом не имея возможности работать. В результате получают маленькие пенсии.

Также сообщается, что претендовать на две пенсии могут только те вдовы, которые не вступили в новый брак.

В пояснительной записке к законопроекту депутаты ЛДПР отметили, что сегодня трудовые пенсии большинства вдов военных составляют порядка 7–8 тысяч рублей.