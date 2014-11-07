"Сказку о царе Салтане" разыграют на Тверской площади

Фото: ТАСС/Александра Краснова

С 12 декабря по 11 января на улицах Москвы пройдет фестиваль "Путешествие в Рождество". Ярмарки, народные гуляния и зимние игры организуют на 36 городских площадках. Торгово-развлекательные ярмарки объединят темой сказок народов мира. На Кузнецком мосту обыграют сказку "Пиноккио", а на Тверской площади – "Сказку о царе Салтане".

"Десятки торговых шале, ресторанов и развлекательных зон будут украшены в стиле разных сказок. Волшебные островки появятся вдоль пешеходных зон, начиная от Красной площади по Никольской улице, Маросейке, в районе Арбата", - сообщили в пресс-службе департамента города Москвы по конкурентной политике.

Что касается развлекательной программы, то на улицах Москвы организуют выступления артистов и различные народные забавы, например, катание в санях, запряженных тройкой лошадей. Всех желающих угостят пирожками, кренделями и чаем из самовара.

Отдельного внимания заслуживает ВДНХ, где в рамках фестиваля в новогоднюю ночь пройдет большой праздничный концерт с участием российских и мировых звезд.

"Исполнителя услуги на проведение мероприятия определит открытый конкурс, объявленный департаментом города Москвы по конкурентной политике. Начальная стоимость контракта составляет 230,6 миллиона рублей. Итоги процедуры будут подведены 28 ноября", - добавили в ведомстве.

Добавим, что фестиваль пройдет также на территории Новой Москвы: в Зеленограде, Троицке и городе Московском.

Ранее сообщалось, что на ярмарках во время фестиваля можно будет купить товары более 100 столичных предприятий, в основном хэнд-мэйд. В мероприятии примут участие более 60 ресторанов Москвы разного формата, в которых будет представлено специальное новогоднее меню.