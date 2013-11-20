Скульптуры лошадей украсят центральную аллею парка "Кузьминки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Парк "Кузьминки" открывает зимний сезон уникальной инсталляцией: центральную аллею парка украсят световые скульптуры лошадей.

"Стремительно бегущие лошади – не только символ наступающего года, но и символ стремительного развития парка, движения только вперед к новым свершениям в грядущем году", - сообщает пресс-служба парка.

Также посетителей "Кузьминок" ждут мимы, жонглеры и каскадеры с пиротехникой: открывать новый сезон в одном из главных парков столицы будет труппа театра оптических иллюзий ЛЮМ.