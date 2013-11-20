Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября 2013, 15:09

Город

Скульптуры лошадей украсят центральную аллею парка "Кузьминки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Парк "Кузьминки" открывает зимний сезон уникальной инсталляцией: центральную аллею парка украсят световые скульптуры лошадей.

Ссылки по теме


"Стремительно бегущие лошади – не только символ наступающего года, но и символ стремительного развития парка, движения только вперед к новым свершениям в грядущем году", - сообщает пресс-служба парка.

Также посетителей "Кузьминок" ждут мимы, жонглеры и каскадеры с пиротехникой: открывать новый сезон в одном из главных парков столицы будет труппа театра оптических иллюзий ЛЮМ.

Кузьминки инсталляции зимний сезон

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика