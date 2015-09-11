Суббота24: учимся делать вино, участвуем в дуэлях и соблюдаем казачьи обычаи

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко
Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади, "Казачья станица Москва" в музее-заповеднике "Коломенское, выставка винограда в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" и еще 21 событие в субботу, 12 сентября.
09.00
Смотрим "Девушку без комплексов"
Новый фильм Джудд Апатоу рассказывает о свободной девушке Эми, ни разу не сталкивавшейся с серьезными отношениями. Но деловая встреча со спортивным врачом Ароном резко меняет всю ее жизнь, которая, однако, не перестает быть все такой же интересной и бурной.
Фото: imdb.com
Цена: от 300 рублей
10.00
Дегустируем чай и кофе
В парке "Сокольники" все желающие смогут посетить ярмарку кофе и чая – продегустировать лучшие сорта напитков и приобрести понравившиеся. Кроме того, гостей парка угостят свежей выпечкой.
Фото: Nick Ansell/ PA Photos/ ТАСС
Вход свободный
10.00
Смотрим видео про домашних питомцев
Эта суббота – последний день работы фестиваля любительского видео "Мои домашние питомцы". Лучшие конкурсные ролики можно успеть увидеть в торговом комплексе "Горбушкин Двор". Победители конкурса получат ценные призы, а зрители насладятся смешными видео.
Фото: ТАСС/ Антон Буценко
Бесплатно
11.00
Изучаем Россию глазами иностранцев
В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка фотографий испанца Борха Карси и француза Эрвина Парвиза Terra Russa. Как сообщают организаторы мероприятия, экспозиция посвящена европейскому взгляду на современную диалектику в России.
Фото предоставлено пресс-службой
Цена: от 200 рублей
11.00
Катаемся на самокатах
В парке "Кузьминки" пройдет фестиваль экстремального самоката Kick & Go. Гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях среди новичков и любителей, посетить мастер-классы по экстремальному катанию на самокате, а также увидеть конкурс и выступления профессионалов.
Фото: m24.ru/Лидия Широнина
Вход свободный. Необходима регистрация
11.00
Посещаем музыкальную выставку
В выставочных павильонах "Сокольников" будет работать Международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse. Представители иностранных и российских производителей представят новинки продукции. Будут также организованы деловые, образовательные и развлекательные мероприятия.
Фото: m24.ru/ Юлия Иванко
Необходима регистрация
11.00
Знакомимся с казачьими обычаями
На территории музея-заповедника "Коломенское" пройдет V Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Все желающие познакомятся с историей казачества, попробуют казачьи блюда и увидят свадьбу в казачьих традициях. Для детей также будет организована развлекательная программа – их научат плести венки, расписывать пряники и готовить хлеб на закваске.
Фото: казачьястаница.рф
Вход свободный
12.00
Учимся делать вино
Гости Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" смогут посетить выставку винограда. Там расскажут, как правильно выращивать виноград, добиться хорошего урожая и делать вино. Кроме того, можно будет продегустировать сорта винограда – все они были выращены в Подмосковье.
Фото: ТАСС/ Алексей Павлишак
Цена: от 150 рублей
12.00
Гуляем по Новодевичью монастырю
Участники экскурсии "Новодевичий монастырь с посещением Новодевичьего кладбища" посетят Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери, палаты царицы Евдокии, Мариинские палаты, часовню-усыпальницу Прохоровых. Гид проведет посетителей и на Новодевичье кладбище, где захоронены царевна Софья и другие значимые персоны.
Фото: м24.ru/ Полина Бреева
Цена: от 350 рублей
12.00
Идем на Foodiez Weekend
Музей Москвы готовит для своих гостей Foodiez Weekend. Посетителей ждут концерты современных музыкантов, просмотры фильмов, мастер-классы, контактный зоопарк и многое другое. Помимо этого, будут работать музейные экспозиции "Город победителей", "С почтением, фотограф Петр Павлов" и "Духовка и нетленка".
Фото: м24.ru/ Александр Авилов
Цена: от 200 рублей
12.00
Покупаем дизайнерские вещи
В Центре дизайна Artplay можно будет посетить ярмарку "4 сезона". Здесь все желающие приобретут оригинальные дизайнерские вещи, предметы интерьера, игрушки, украшения и посуду. Для гостей ярмарки также будут организованы мастер-классы и музыкальные выступления.
Фото: м24.ru/ Юлия Иванко
Вход свободный
12.00
Гостим у хаски
В "Сокольниках" для посетителей готовится увлекательная программа – экскурсия по Эко Хаски Парку". Гид отведет гостей к вольеру, где содержатся хаски, расскажет, как содержат этих собак. Все желающие смогут зайти и в сам вольер, чтобы сфотографироваться с собаками.
Фото: park.sokolniki.com
Цена: 750 рублей
12.00
Слушаем музыку оркестров
На Красной площади проходит Восьмой Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Все желающие могут увидеть выступления лучших зарубежных и отечественных военных оркестров. На фестиваль приехали музыканты из Ирландии, Италии, Пакистана, Мексики, Бельгии, Испании, Англии, Китая и других стран.
Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
Цена: от 700 рублей
12.00
Отдыхаем всей семьей
В парке "Красная Пресня" пройдет семейный фестиваль городской культуры Fix price. Для гостей выступят группы Black Rocks, "Стиляги Band", участницы проекта "Голос.Дети" Арина Данилова, Диана Хитарова и Мишель Петрович. Завершит концертную программу финалист проекта "Голос" Ярослав Дронов. Также посетителей ждут показательные выступления и мастер-классы по капоэйре, турнир по моно-футболу и многое другое
Фото: m24.ru/Юлия Накошная
Вход свободный. Необходима регистрация
14.00
Знакомимся с Эми Уайнхаус
Главной премьерой недели стал документальный фильм Асифа Кападиа "Эми". Лента рассказывает о жизни певицы Эми Уайнхаус, сердце которой остановилось в 2011 году в результате алкогольного отравления.
Фото: imdb.com
Цена: от 300 рублей
14.30
Валяем игрушки
Посетители Центра дизайна Artplay смогут создать собственную "уютную" войлочную игрушку своими руками – всего за два часа. Кроме того, начинающим мастерам расскажут все о войлоке – о его свойства и о том, откуда он берется.
Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
Цена: 550 рублей
15.00
Отдыхаем с Cosmopolitan
В парке искусств МУЗЕОН пройдет open air-фестиваль Cosmopolitan LIVE. Гости мероприятия смогут посетить несколько тематических зон, таких, как "Красота", "Мода", "Здоровье и фитнес" и другие. Для всех желающих мастер-классы проведут известные стилисты, визажисты, психологи и имиджмейкеры.В конце вечера на сцену выйдут певица Елка, Guru Groove Foundation, "ПИЦЦА", Лена Темникова и другие.
Фото предоставлено организаторами
Вход свободный
15.00
Смеемся вместе с клоунами
В парке "Сокольники" пройдет фестиваль клоунского искусства ClownFest. Гостям будет представлена экспозиция скульптурных композиций из бронзы из серии "Клоуны" Зураба Церетели, состоятся мастер-классы по цирковому искусству и клоунаде для детей и взрослых, флешмобы, большой марш-парад клоунов и уличных театров по аллеям парка и многое другое.
Фото: park.sokolniki.com
Вход свободный
19.00
Играем в литературную дуэль
В парке искусств МУЗЕОН пройдет литературная дуэль по мотивам "Горя от ума". Журналист Ксения Чудинова и литературный обозреватель Михаил Визель озадачаться проблемами поиска истины и попробуют ответить на вопрос: Не обречены ли на провал попытки открыть обществу глаза на правду?
Если же в субботний день вы не сможете попасть в МУЗЕОН, m24.ru предоставит возможность оказаться там виртуально: на нашем сайте будет вестись онлайн-трансляция дуэли.
Фото предоставлено пресс-службой Мосгорпарка
Вход свободный. Необходима регистрация
19.00
Слушаем "Пустоту"
12 сентября в баре ЭМА пройдет программа по шоу-кейсу фестиваля рок-музыки Pustota. В этот вечер свои концерты сыграют "Продавцы-консультанты", "Буерак", "Звезды" и "Спасибо". Диджей-сеты представят члены московской бригады Glintshake и Петр Чинават – основатель винилового магазина DIG! и музыкант группы The Cavestompers. Концерт пройдет в рамках Moscow music week.
Фото: m24.ru/Александр Авилов
Цена: 300 рублей
19.00
Любуемся фейерверками
На стадионе "Торпедо" состоится спектакль-фейерверк "Времена года!", на котором лучшие российские команды пиротехников продемонстрируют зрителям фантастическое шоу. Гости мероприятия увидят красочное представление, в основе которого лежит смена четырех времен года – зимы, весны, лета, осени.
Фото: m24.ru/ Лидия Широнина
Цена: от 1100 рублей
20.00
Оцениваем шоу-кейс Brass-Fusion
В рамках Mosocow music week на сцене клуба China-town пройдет шоу-кейс программа Brass-Fusion. В этот вечер на Китай-городе выступят такие музыканты, как Барабас Лоринч (Венгрия), Mosbrass и "Вторая линия".
Фото: facebook.com/ChinaTownCafeMoscow
Цена: 300 рублей
21.00
Пробуем "Фруктовый кефир"
В клубе "Китайский летчик Джао Да" пройдет концерт группы "Фруктовый кефир". Музыканты отмечают десятилетний юбилей своего первого альбома. Именно в "Китайском летчике" группа начала свое развитие на московской сцене. Организаторы обещают конкурсную программу.
Фото: facebook.com/Fkefir
Цена: 1000 рублей
22.00
Слушаем шоу-кейс Indie music
В ресторане "Смена" в рамках Moscow music week свой шоу-кейс представит сообщество Indie music. Гостей концерта ожидают выступления Wild Island, Boogrov, Sea Radio, Cricket Captains и Hospital.
Фото: m24.ru
Цена: 300 рублей