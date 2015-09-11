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Новости

Новости

11 сентября 2015, 16:21

Культура

Суббота24: учимся делать вино, участвуем в дуэлях и соблюдаем казачьи обычаи

Фото: m24.ru/ Игорь Иванко

Фестиваль "Спасская башня" на Красной площади, "Казачья станица Москва" в музее-заповеднике "Коломенское, выставка винограда в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород" и еще 21 событие в субботу, 12 сентября.

09.00

Смотрим "Девушку без комплексов"

Новый фильм Джудд Апатоу рассказывает о свободной девушке Эми, ни разу не сталкивавшейся с серьезными отношениями. Но деловая встреча со спортивным врачом Ароном резко меняет всю ее жизнь, которая, однако, не перестает быть все такой же интересной и бурной.

Фото: imdb.com

Место: кинотеатры Москвы

Цена: от 300 рублей

10.00

Дегустируем чай и кофе

В парке "Сокольники" все желающие смогут посетить ярмарку кофе и чая – продегустировать лучшие сорта напитков и приобрести понравившиеся. Кроме того, гостей парка угостят свежей выпечкой.

Фото: Nick Ansell/ PA Photos/ ТАСС

Место: парк "Сокольники", Фонтанная площадь

Вход свободный

10.00

Смотрим видео про домашних питомцев

Эта суббота – последний день работы фестиваля любительского видео "Мои домашние питомцы". Лучшие конкурсные ролики можно успеть увидеть в торговом комплексе "Горбушкин Двор". Победители конкурса получат ценные призы, а зрители насладятся смешными видео.

Фото: ТАСС/ Антон Буценко

Место: "Горбушкин Двор", Багратионовский пр-д, д. 7

Бесплатно

11.00

Изучаем Россию глазами иностранцев

В Центре фотографии имени братьев Люмьер открылась выставка фотографий испанца Борха Карси и француза Эрвина Парвиза Terra Russa. Как сообщают организаторы мероприятия, экспозиция посвящена европейскому взгляду на современную диалектику в России.

Фото предоставлено пресс-службой

Место: Центр фотографии имени братьев Люмьер

Цена: от 200 рублей

11.00

Катаемся на самокатах

В парке "Кузьминки" пройдет фестиваль экстремального самоката Kick & Go. Гости мероприятия смогут принять участие в соревнованиях среди новичков и любителей, посетить мастер-классы по экстремальному катанию на самокате, а также увидеть конкурс и выступления профессионалов.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Место: скейтпарк ПКиО "Кузьминки"

Вход свободный. Необходима регистрация

11.00

Посещаем музыкальную выставку

В выставочных павильонах "Сокольников" будет работать Международная музыкальная выставка NAMM Musikmesse. Представители иностранных и российских производителей представят новинки продукции. Будут также организованы деловые, образовательные и развлекательные мероприятия.

Фото: m24.ru/ Юлия Иванко

Место: выставочные павильоны "Сокольников"

Необходима регистрация

11.00

Знакомимся с казачьими обычаями

На территории музея-заповедника "Коломенское" пройдет V Международный фестиваль "Казачья станица Москва". Все желающие познакомятся с историей казачества, попробуют казачьи блюда и увидят свадьбу в казачьих традициях. Для детей также будет организована развлекательная программа – их научат плести венки, расписывать пряники и готовить хлеб на закваске.

Фото: казачьястаница.рф

Место: музей-заповедник "Коломенское"

Вход свободный

12.00

Учимся делать вино

Гости Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" смогут посетить выставку винограда. Там расскажут, как правильно выращивать виноград, добиться хорошего урожая и делать вино. Кроме того, можно будет продегустировать сорта винограда – все они были выращены в Подмосковье.

Фото: ТАСС/ Алексей Павлишак

Место: Ботанический сад МГУ "Аптекарский огород"

Цена: от 150 рублей

12.00

Гуляем по Новодевичью монастырю

Участники экскурсии "Новодевичий монастырь с посещением Новодевичьего кладбища" посетят Соборный храм Смоленской иконы Божией Матери, палаты царицы Евдокии, Мариинские палаты, часовню-усыпальницу Прохоровых. Гид проведет посетителей и на Новодевичье кладбище, где захоронены царевна Софья и другие значимые персоны.

Фото: м24.ru/ Полина Бреева

Место встречи: станция метро "Спортивная", выход в город к Новодевичьему монастырю

Цена: от 350 рублей

12.00

Идем на Foodiez Weekend

Музей Москвы готовит для своих гостей Foodiez Weekend. Посетителей ждут концерты современных музыкантов, просмотры фильмов, мастер-классы, контактный зоопарк и многое другое. Помимо этого, будут работать музейные экспозиции "Город победителей", "С почтением, фотограф Петр Павлов" и "Духовка и нетленка".

Фото: м24.ru/ Александр Авилов

Место: Музей Москвы, бул. Зубовский, д. 2

Цена: от 200 рублей

12.00

Покупаем дизайнерские вещи

В Центре дизайна Artplay можно будет посетить ярмарку "4 сезона". Здесь все желающие приобретут оригинальные дизайнерские вещи, предметы интерьера, игрушки, украшения и посуду. Для гостей ярмарки также будут организованы мастер-классы и музыкальные выступления.

Фото: м24.ru/ Юлия Иванко

Место: Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

Вход свободный

12.00

Гостим у хаски

В "Сокольниках" для посетителей готовится увлекательная программа – экскурсия по Эко Хаски Парку". Гид отведет гостей к вольеру, где содержатся хаски, расскажет, как содержат этих собак. Все желающие смогут зайти и в сам вольер, чтобы сфотографироваться с собаками.

Фото: park.sokolniki.com

Место: "Эко Хаски Парк" в парке "Сокольники"

Цена: 750 рублей

12.00

Слушаем музыку оркестров

На Красной площади проходит Восьмой Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". Все желающие могут увидеть выступления лучших зарубежных и отечественных военных оркестров. На фестиваль приехали музыканты из Ирландии, Италии, Пакистана, Мексики, Бельгии, Испании, Англии, Китая и других стран.

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Место: Красная площадь

Цена: от 700 рублей

12.00

Отдыхаем всей семьей

В парке "Красная Пресня" пройдет семейный фестиваль городской культуры Fix price. Для гостей выступят группы Black Rocks, "Стиляги Band", участницы проекта "Голос.Дети" Арина Данилова, Диана Хитарова и Мишель Петрович. Завершит концертную программу финалист проекта "Голос" Ярослав Дронов. Также посетителей ждут показательные выступления и мастер-классы по капоэйре, турнир по моно-футболу и многое другое

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

Место: парк "Красная Пресня"

Вход свободный. Необходима регистрация

14.00

Знакомимся с Эми Уайнхаус

Главной премьерой недели стал документальный фильм Асифа Кападиа "Эми". Лента рассказывает о жизни певицы Эми Уайнхаус, сердце которой остановилось в 2011 году в результате алкогольного отравления.

Фото: imdb.com

Место: кинотеатры Москвы

Цена: от 300 рублей

14.30

Валяем игрушки

Посетители Центра дизайна Artplay смогут создать собственную "уютную" войлочную игрушку своими руками – всего за два часа. Кроме того, начинающим мастерам расскажут все о войлоке – о его свойства и о том, откуда он берется.

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Место: Центр дизайна Artplay, ул. Нижняя Сыромятническая, д.10

Цена: 550 рублей

15.00

Отдыхаем с Cosmopolitan

В парке искусств МУЗЕОН пройдет open air-фестиваль Cosmopolitan LIVE. Гости мероприятия смогут посетить несколько тематических зон, таких, как "Красота", "Мода", "Здоровье и фитнес" и другие. Для всех желающих мастер-классы проведут известные стилисты, визажисты, психологи и имиджмейкеры.В конце вечера на сцену выйдут певица Елка, Guru Groove Foundation, "ПИЦЦА", Лена Темникова и другие.

Фото предоставлено организаторами

Место: парк искусств МУЗЕОН

Вход свободный

15.00

Смеемся вместе с клоунами

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль клоунского искусства ClownFest. Гостям будет представлена экспозиция скульптурных композиций из бронзы из серии "Клоуны" Зураба Церетели, состоятся мастер-классы по цирковому искусству и клоунаде для детей и взрослых, флешмобы, большой марш-парад клоунов и уличных театров по аллеям парка и многое другое.

Фото: park.sokolniki.com

Место: парк "Сокольники"

Вход свободный

19.00

Играем в литературную дуэль

В парке искусств МУЗЕОН пройдет литературная дуэль по мотивам "Горя от ума". Журналист Ксения Чудинова и литературный обозреватель Михаил Визель озадачаться проблемами поиска истины и попробуют ответить на вопрос: Не обречены ли на провал попытки открыть обществу глаза на правду?

Если же в субботний день вы не сможете попасть в МУЗЕОН, m24.ru предоставит возможность оказаться там виртуально: на нашем сайте будет вестись онлайн-трансляция дуэли.

Фото предоставлено пресс-службой Мосгорпарка

Место: парк искусств МУЗЕОН

Вход свободный. Необходима регистрация

19.00

Слушаем "Пустоту"

12 сентября в баре ЭМА пройдет программа по шоу-кейсу фестиваля рок-музыки Pustota. В этот вечер свои концерты сыграют "Продавцы-консультанты", "Буерак", "Звезды" и "Спасибо". Диджей-сеты представят члены московской бригады Glintshake и Петр Чинават – основатель винилового магазина DIG! и музыкант группы The Cavestompers. Концерт пройдет в рамках Moscow music week.

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Место: бар ЭМА

Цена: 300 рублей

19.00

Любуемся фейерверками

На стадионе "Торпедо" состоится спектакль-фейерверк "Времена года!", на котором лучшие российские команды пиротехников продемонстрируют зрителям фантастическое шоу. Гости мероприятия увидят красочное представление, в основе которого лежит смена четырех времен года – зимы, весны, лета, осени.

Фото: m24.ru/ Лидия Широнина

Место: стадион "Торпедо"

Цена: от 1100 рублей

20.00

Оцениваем шоу-кейс Brass-Fusion

В рамках Mosocow music week на сцене клуба China-town пройдет шоу-кейс программа Brass-Fusion. В этот вечер на Китай-городе выступят такие музыканты, как Барабас Лоринч (Венгрия), Mosbrass и "Вторая линия".

Фото: facebook.com/ChinaTownCafeMoscow

Место: China-Town cafe

Цена: 300 рублей

21.00

Пробуем "Фруктовый кефир"

В клубе "Китайский летчик Джао Да" пройдет концерт группы "Фруктовый кефир". Музыканты отмечают десятилетний юбилей своего первого альбома. Именно в "Китайском летчике" группа начала свое развитие на московской сцене. Организаторы обещают конкурсную программу.

Фото: facebook.com/Fkefir

Место: клуб "Китайский летчик Джао Да"

Цена: 1000 рублей

22.00

Слушаем шоу-кейс Indie music

В ресторане "Смена" в рамках Moscow music week свой шоу-кейс представит сообщество Indie music. Гостей концерта ожидают выступления Wild Island, Boogrov, Sea Radio, Cricket Captains и Hospital.

Фото: m24.ru

Место: ресторан "Смена"

Цена: 300 рублей

Сюжеты: Афиша выходного дня , Путеводитель по развлечениям , Суббота24: афиша выходного дня
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Фестиваль "Солома"

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