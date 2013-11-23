Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте

Три автомобиля столкнулись на Кутузовском проспекте в субботу, 23 ноября. По предварительным данным, один человек погиб и двое пострадали.

По предварительным данным, аварию мог спровоцировать водитель Chevrolet, который выехал на встречную полосу. Водителю не удалось избежать лобового столкновения с автомобилем Volkswagen, в результате чего водитель второй машины скончался на месте.

"Автомобиль Chevrolet ехал в сторону центра. По неустановленной причине он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с автомобилем Volkswagen. Также в ДТП участвовал автомобиль Audi. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Chevrolet , они госпитализированы с травмами различной степени тяжести в медицинские учреждения. Водитель автомобиля Volkswagen скончался на месте. Автомобиль Audi получил механические повреждения", - сообщил телеканалу "Москва 24" дежурный группы оперативного информирования СМИ УГИБДД Москвы Екатерина Смицкая.

Добавим, пользователи в социальных сетях пишут, что от мощного удара машины буквально рассыпались на части.

"Когда мы подъехали к месту аварии, одна машина была всмятку. Везде были разбросаны детали, валялся двигатель. Стояли три скорых", - рассказал очевидец аварии.

Движение на Кутузовском проспекте затруднено в обе стороны.