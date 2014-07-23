Кортни Лав выпустит художественный фильм про Кобейна

Кортни Лав. Фото: ИТАР-ТАСС

Кортни Лав заявила, что "в следующем году или чуть позже" выпустит художественный фильм про своего покойного супруга Курта Кобейна. Сейчас рок-певица занята кастингом – она выбирает актера, который сыграет лидера Nirvana.

"Креативное агентство высылает мне демо-ролики. Отбирать актеров тяжело, все эти мальчики такие симпатичные. Не буду называть имен, но среди них есть потрясающие 25-летние блондины - просто настоящие Брэды Питты! И многие из них - не просто красивые картинки, они действительно очень талантливы", - цитирует Лав Gigwise.

Рок-певице и актрисе Кортни Лав исполнилось 50 лет

Кортни Лав отметила, что свою веху в будущий фильм сможет внести не только она, но и другие люди, которых затрагивает его тема – например, Дейв Грол, остальные бывшие участники Nirvana, а также дочь Лав и Кобейна Френсис.

По словам вдовы лидера Nirvana, она решила возглавить проект по созданию фильма потому, что "пришло время это сделать".

Легендарный музыкант и лидер группы Nirvana был найден мертвым в своем доме 20 лет назад. Согласно общепризнанной версии, 5 апреля 1994 года он выстрелил в голову из ружья, предварительно введя себе несовместимую с жизнью дозу героина. Его тело было обнаружено электриком спустя несколько дней после наступления смерти. Легендарный музыкант и лидер группы Nirvana был найден мертвым в своем доме 20 лет назад. Согласно общепризнанной версии, 5 апреля 1994 года он выстрелил в голову из ружья, предварительно введя себе несовместимую с жизнью дозу героина. Его тело было обнаружено электриком спустя несколько дней после наступления смерти. Кобейн входит в так называемый "Клуб 27" - список рок-музыкантов, при странных обстоятельствах погибших в возрасте 27 лет.





Напомним, что недавно в США сняли новый документальный фильм о гибели Кобейна. Картина, основанная, как утверждают создатели, на реальных фотоархивах, аудио- и видеозаписях, а также воспоминаниях очевидцев, рассказывает об альтернативной версии смерти рок-иконы – убийстве.