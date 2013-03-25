Расписание столичных лекций: 25 ‒ 29 марта

Фото: ИТАР-ТАСС

Понедельник, 25 марта

В образовательном центре "Гараж" в рамках цикла лекций "Несимметричные подобия" арт-критик Ирина Кулик противопоставит творчество Марселя Дюшана и Сальвадора Дали. Каждая лекция этого цикла сводит на одном поле двух художников, отношения между которыми могут выстраиваться по-разному – от явного антагонизма до преемничества.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Парк Горького, у Пионерского пруда, улица Крымский вал, дом 9, строение 4.

В "Магазине №8" прочитают лекцию "Кимодамэси - японские страшилки". Японцы издревле любили рассказывать друг другу страшные истории. Их воображение создало разные жуткие образы – именно о них поговорят вечером в понедельник.

Начало в 19.30. Стоимость входа – 250 рублей. Записаться можно по телефону: +7 901 551 36 51

Адрес: метро "Чистые пруды", улица Мясницкая, дом 24/7, строение 2.

В книжном магазине "Москва" известный поэт Дмитрий Быков представит аудио-комплект своих лекций о знаменитых писателях из цикла "Календарь", а также прочитает лекцию "Леонид Леонов. Пророчество о пирамиде".

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: улица Воздвиженка, 4/7.

Вторник, 26 марта

Во вторник в "Гараже" пройдет еще одна интересная лекция – "Музыка между личным и публичным". Продюсер и журналист Алексей Трифонов расскажет о том, как за последние несколько столетий изменилась практика слушания музыки в публичном и личном пространстве, как и когда возник знакомый всем формат концерта.

Начало в 19.30. Вход свободный.

Адрес: Парк Горького, у Пионерского пруда, улица Крымский вал, дом 9, строение 4.

В кинотеатре 35MM слушатели узнают "Можно ли жить без стресса?". Лектор Павел Умрюхин расскажет о том, что такое стресс, каковы механизмы эмоционального стресса и кто больше подвержен этому заболеванию.

Начало в 19.45. Стоимость входа – 350 рублей.

Адрес: метро "Курская" или "Красные ворота", улица Покровка, 47/24.

Среда, 27 марта

На дизайн-заводе "Флакон" пройдет публичная лекция создателей фестиваля Beat Алены Бочаровой и Кирилла Сорокина "Beat Film Festival: чем новое документальное кино отличается от всего остального". Слушатели узнают, как донести актуальное документальное кино о современной культуре до отечественного зрителя; как провести фестиваль в Москве; можно ли выстроить отношения между фестивалями в России; что такое secret screening.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Дмитровская", улица Большая Новодмитровская, дом 36/4, вход №2.

В Российской государственной библиотеке для молодежи в рамках Клуба любителей фантастики и хоррора 27 и 28 марта пройдут сразу две лекции писателя и публициста Александра Бирюкова "Графоманов на рею, или Как написать и издать свою книгу". Программа рассчитана на два дня. В первый день, 27 марта, слушатели узнают с чего начать писать роман, как построить сюжет, как избежать типичных ошибок новичка и создать ярких персонажей. Во второй день Бирюков расскажет о том, как убедить издательство в публикации романа, найти путь к сердцу редактора и издать книгу за свой счет.

Начало в 18.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Преображенская площадь", улица Большая Черкизовская, дом 4, корпус 1.

Четверг, 28 марта

Людей всегда интересовал вопрос одиноки ли они во вселенной. Исследователи XX века подтвердили, что за пределами Солнечной системы существует множество планет, которые, как и Земля, обращаются вокруг других звезд. Они получили название экзопланеты. В настоящее время их открыто 864. Об этих удивительных планетах, истории их открытия расскажут в Мемориальном музее космонавтики.

Начало в 19.00. Стоимость 200 рублей.

Адрес: метро "ВДНХ", улица 1-я Останкинская, дом 41/9

Пятница, 29 марта

Как научиться побеждать и какую роль победа играет в вашей жизни? Как добиваться от жизни большего? О том, как быть успешным в жизни можно будет узнать на лекции в Высшей школе экономики.

Начало в 19.00. Вход свободный, но необходима регистрация.

Адрес: метро "Китай-город", Покровский бульвар, дом 11, аудитория Г-408

В Культурном центре ЗИЛ все желающие смогут немного приблизиться ко Вселенной и узнать, о чем спорили астрономы прошлого и настоящего. Также лектор расскажет, могут ли измениться наши космологические воззрения в будущем.

Начало в 19.30. Стоимость ‒ 200 рублей.

Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, дом 4, корпус 1