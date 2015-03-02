Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

7 марта в Крылатском пройдет этап Кубка мира по сноуборду. Спортсмены будут соревноваться в параллельном слаломе, сообщает пресс-служба Федерации сноуборда России.

Для участников на Гребном канале установлена искусственная рампа. Квалификационные соревнования стартуют в 15.00. После финальной части состоится церемония награждения.

Вход на состязания - свободный, билеты гостям выдадут перед входом на рампу.

В Москве состоялись соревнования по параллельному слалому

Напомним, 16 января состоялось первенство Москвы и розыгрыш Кубка "Федерации" по сноуборду в дисциплине параллельный слалом. Соревнования прошли на территории ГСК "Ново-Переделкино", в них приняли участие более 270 спортсменов.