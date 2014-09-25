"Торпедо" обыграло "Факел" и сыграет с ЦСКА в 1/8 финала Кубка России

Фото: ИТАР-ТАСС

В матче 1/16 финала Кубка России футболисты столичного "Торпедо" обыграли "Факел". Поединок, прошедший в Воронеже, завершился со счетом 2:1.

Москвичи смогли распечатать ворота хозяев поля незадолго до перерыва, когда цели достиг точный удар Александра Кацалапова. Однако за восемь минут до конца основного времени Михаил Бирюков счет сравнял.

В итоге для определения победителя потребовалось дополнительное время, где сильнее оказались "черно-белые". На 101-й минуте Александра Салугин принес победу "автозаводцам".

"Торпедо" вышло в 1/8 финала Кубка России и за выход в четвертьфинал 29 октября сыграет с ЦСКА.