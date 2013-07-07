МЧС готовится перевезти пострадавших на Кубани в московские больницы

МЧС России готовится доставить пострадавших на Кубани в Москву

МЧС готово доставить в больницы Москвы пострадавших при сходе вагонов поезда на Кубани.

Глава ведомства Владимир Пучков распорядился готовить к вылету самолет АН-148 с медицинскими модулями и бригадами врачей, передает телеканал "Москва 24".

Напомним, пассажирский состав "Новосибирск - Адлер" сошел с рельсов сегодня вечером. Травмы получили больше 70 человек.

По предварительной версии, к аварии привело искривление железнодорожного полотна из-за жары. Машинисту пришлось применить экстренное торможение.

Кроме того, из-за аварии на перегоне Кисляковская - Крыловская Краснодарского края были задержаны три поезда.

Пассажиров поезда перевезли в пункт временного размещения в станице Октябрьской.