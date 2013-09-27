Ксения Соколянская претендует на премию "Ведущая года"

Ксения Соколянская. Фото: "Москва 24"

Наша коллега, ведущая телеканала "Москва 24" Ксения Соколянская стала претенденткой на премию "Женщина года" от журнала Glamour. Премия вручается самым ярким и наиболее заметным женщинам ТВ и шоу-бизнеса. Ксения претендует на звание "Лучшая ведущая года".

Проголосовать за нее можно здесь.

Ксения Соколянская закончила факультет журналистики МГУ. На телеканале "Москва 24" она ведет программы "Москва 24/7", "Стиль жизни" и "Мегаполис".

Конкурентками Ксении стали Яна Чурикова, Дарья Спиридонова, Марина Ким и Вера Брежнева.

В этом году премия вручается в девятый раз.