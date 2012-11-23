У ведущей телеканала "Москва 24" угнали BMW X6

У ведущей телеканала "Москва 24" угнали автомобиль BMW X6

23 ноября у ведущей телеканала "Москва 24" Ксении Чепенко угнали автомобиль BMW X6. Инцидент произошел на севере Москвы.

Пропажу машины ведущая обнаружила утром. Она вышла из подъезда и увидела, что принадлежащего ей кроссовера нет на месте.

На автомобиле была установлена спутниковая сигнализация. От операторов компании, предоставляющей услуги мониторинга систем безопасности, Чепенко узнала, что сигнал автомобиля пропал еще в 4.30 утра. Почему компания не сообщила ей о пропаже сигнала, ведущая не знает.

Прибывшая на место происшествия полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража". Материальный ущерб составил примерно 3,5 миллиона рублей.

Напомним, вчера в столице произошел еще один громкий угон. У баскетболиста московского ЦСКА Александра Кауна был похищен автомобиль марки Lexus.