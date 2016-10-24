Форма поиска по сайту

24 октября 2016, 17:18

Регионы

"Арка Курехина" может появиться в Евпатории

Фото: kino-teatr.ru

Арку имени Курехина планируют установить в Евпатории на территории сквера имени Ленина. Мемориальный арт-объект выполнен архитекторами Алексеем Комовым и Анастасией Серегиной и посвящен памяти известного музыканта, основателя "Поп-механики" Сергея Курхина. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

Арка выполнена из деревянных конструкций и не является капитальным строением. Арт-объект сочетает в себе традиции русского авангарда и курортной средовой архитектуры. Музыкант и создатель "Поп-механики" Сергей Курехин в 1960-1970 годах жил в Евпатории, где с 5-го по 10-й класс обучался в местной общеобразовательной школе № 8, евпаторийской Детской музыкальной школе, а также играл в ансамбле городского Дома культуры.

По словам архитектора Алексея Комова, "личность Сергея Курехина для Евпатории непростительно недооценена. Она – такое же достояние для города, как Никольский собор или Текие дервишей. Для нас и для всех творческих людей крайне актуально, что Евпатория – город детства Сергея Курехина. Фигура фантастической величины для современного искусства и музыки. Мирового масштаба".

