16 ноября 2014, 16:33

Регионы

Спецборт МЧС доставил в Москву на лечение троих детей из Крыма

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет МЧС привез в Москву на лечение детей из Крыма, передает телеканал "Москва 24".

Спецборт приземлился утром 16 ноября на аэродроме Раменское. Самой маленькой пациентке меньше года. Ее отвезли в детскую городскую клиническую больницу Святого Владимира. Остальных примут научно-исследовательский институт урологии и российская детская клиническая больница.

Как отметил заместитель начальника медицинской службы отряда "Центроспас" Евгений Штанев, у всех троих пациентов тяжелая патология почек. Дети были осмотрены ведущими специалистами страны и было принято решение о проведении высокотехнологической медицинской помощи.

Крым самолет МЧС тяжелобольные дети

