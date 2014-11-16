Спецборт МЧС доставил в Москву на лечение троих детей из Крыма

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Самолет МЧС привез в Москву на лечение детей из Крыма, передает телеканал "Москва 24".

Спецборт приземлился утром 16 ноября на аэродроме Раменское. Самой маленькой пациентке меньше года. Ее отвезли в детскую городскую клиническую больницу Святого Владимира. Остальных примут научно-исследовательский институт урологии и российская детская клиническая больница.



Как отметил заместитель начальника медицинской службы отряда "Центроспас" Евгений Штанев, у всех троих пациентов тяжелая патология почек. Дети были осмотрены ведущими специалистами страны и было принято решение о проведении высокотехнологической медицинской помощи.