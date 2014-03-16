Форма поиска по сайту

16 марта 2014, 17:42

Премьер Крыма признал референдум о статусе региона состоявшимся

Премьер-министр Крыма Сергей Аксенов признал референдум о статусе региона состоявшимся, сообщает телеканал "Москва 24".

По последним данным, проголосовало уже 54 процента избирателей. Волеизъявление крымчан проходит без нарушений и происшествий.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходит референдум по статусу автономной республики. Как заявляют в МВД республики, референдум пока идет без нарушений и происшествий. За проведением общекрымского голосования следят наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции.

Одобренным (утвержденным) будет считаться тот вопрос, за который проголосуют больше половины участников референдума.

