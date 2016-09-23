Форма поиска по сайту

23 сентября 2016, 10:33

Туризм

"Круг света" в прямом эфире: Ломоносов, Волчонок и Альбатрос в лучах прожекторов

Фестиваль "Круг света" проходит в Москве с 23 по 27 сентября. Портал прямых трансляций "Москва онлайн" покажет главные шоу. На стенах Московского государственного университета будет два спектакля. "Безграничный МГУ" – основатель цитадели знаний, Михаил Васильевич Ломоносов, расскажет историю возникновения университета и откроет тайны, которые скрывает высотка. Анимационная история "Хранитель" приурочена к 100-летию заповедных зон России. Волчонок и Альбатрос пересекают леса, степи и озера России, чтобы укротить разбушевавшийся огонь.

Смотрите прямую трансляцию с фестиваля "Круг света" на портале "Москва онлайн" 23 сентября в 20:30. Трансляция мероприятия может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.


