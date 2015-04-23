На фасадах Белорусского вокзала и Театра Советской армии покажут световое шоу

"Интервью": Иван Шубин – о праздничном оформлении ко Дню Победы

С 8 по 10 мая здания Белорусского вокзала и Театра Российской армии станут площадками для световых инсталляций, рассказал в интервью телеканалу "Москва 24" руководитель столичного департамента СМИ и рекламы Иван Шубин.

"Замечательное световое шоу будет в двух местах – на Театре Советской Армии и на здании Белорусского вокзала. Шоу задумано великолепное. Я думаю, многие москвичи уже знают, что такое фестиваль "Круг Света", а эти шоу – подарок от фестиваля к 70-летию Победы", – сказал Шубин.

На фасаде Театра Российской армии пройдут представления "Театр. Годы войны" и "История солдата". На площади Белорусского вокзала состоится концерт в сопровождении видеопроекций и световое шоу "Поезд Победы". Вход на все мероприятия бесплатный.

Ранее столичные власти утвердили концепцию праздничного и тематического оформления города к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Основной мотив – белый голубь и георгиевская ленточка.

В концепции представлены стилеообразующие элементы оформления Москвы, включая флаговое оформление и украшение улиц столицы. Например, к празднику будут украшены Манежная и Лубянская площади. В свою очередь сити-форматы на площадях украсят фотографиями героев войны. Редкие фотодокументы, которые используют при оформлении города к 9 мая, передали столичным властям сотрудники Центрального государственного архива Москвы.

"На банерах и различных растяжках будут представлены фотографии, посвященные празднованию Дня Победы. Это интересные работы участников войны и фотокорреспондентов, которые снимали на войне", – отметила главный хранитель фондов ГБУ "Центральный государственный архив города Москвы" Елена Болдина.

На московских набережных устроят световые инсталляции, а на рекламных панелях повесят архивные фотографии. Фирменный стиль украсит также и столичный транспорт. Так, празднично оформят автобусы, троллейбусы, проездные билеты, здания аэропортов и даже посадочные талоны на самолеты.