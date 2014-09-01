Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Фестивали

01 сентября 2014, 18:24

Фестиваль "Круг света" пройдет на семи столичных площадках

Круг Света мультимедиа световые шоу фестивали и праздники проекции

Фото: M24.ru

С 10 по 14 октября в столице пройдет IV Международный фестиваль "Круг света". Он станет самым масштабным за свою историю. Количество площадок с 2011 года увеличится с трех до семи. "Круг света" проведут сразу на семи крупных площадках – в Останкино, на ВДНХ, у Большого театра и на улице Кузнецкий мост, в парке "Царицыно", Медиа кубе на Манежной площади и Digital October.

Главная тема фестиваля "Кругосветное путешествие" объединит Останкино и ВДНХ, Большой театр и "Царицыно". На Манежной площади появится специальное мультимедийное сооружение "Медиа Куб", где будет проходить образовательная программа фестиваля.

Также в рамках фестиваля устроят конкурс по видео-мэппингу "Арт Вижн", в котором примут участие профессионалы и начинающие специалисты из 25 стран. Все желающие смогут наблюдать работы конкурсантов на фасадах павильонов ВДНХ: первый, двенадцатый и "Космос". На Кузнецком мосту москвичи и гости столицы увидят световые инсталляции, которые украсят часть старинной улицы.

Напомним, открытие фестиваля "Круг света" состоится на одной из площадок - в Останкине. Стоит отметить, что в прошлом году "Круг света" прошел в "Лужниках", Большом театре, "Манеже", "Царицыне" и Digital October. По заявлению организаторов, его посетили около трех миллионов человек.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.

Сайты по теме

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать