Фестиваль "Круг света" пройдет на семи столичных площадках

Фото: M24.ru

С 10 по 14 октября в столице пройдет IV Международный фестиваль "Круг света". Он станет самым масштабным за свою историю. Количество площадок с 2011 года увеличится с трех до семи. "Круг света" проведут сразу на семи крупных площадках – в Останкино, на ВДНХ, у Большого театра и на улице Кузнецкий мост, в парке "Царицыно", Медиа кубе на Манежной площади и Digital October.

Главная тема фестиваля "Кругосветное путешествие" объединит Останкино и ВДНХ, Большой театр и "Царицыно". На Манежной площади появится специальное мультимедийное сооружение "Медиа Куб", где будет проходить образовательная программа фестиваля.

Также в рамках фестиваля устроят конкурс по видео-мэппингу "Арт Вижн", в котором примут участие профессионалы и начинающие специалисты из 25 стран. Все желающие смогут наблюдать работы конкурсантов на фасадах павильонов ВДНХ: первый, двенадцатый и "Космос". На Кузнецком мосту москвичи и гости столицы увидят световые инсталляции, которые украсят часть старинной улицы.

Напомним, открытие фестиваля "Круг света" состоится на одной из площадок - в Останкине. Стоит отметить, что в прошлом году "Круг света" прошел в "Лужниках", Большом театре, "Манеже", "Царицыне" и Digital October. По заявлению организаторов, его посетили около трех миллионов человек.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.