В центре Москвы предлагают оборудовать канатную дорогу

В Москве объявят результаты конкурса на концепцию музея у стен Кремля

В Москве будут объявлены результаты конкурса на лучшую концепцию музейного кластера у стен Кремля. Среди представленных проектов есть досрочная программа развития территорий в несколько этапов и даже обустройство канатной дороги над центром города. Об этом рассказала в эфире "Москва FM" директор музея архитектуры имени Щусева Ирина Коробьина.

"Есть одно предложение – устройство канатной дороги над кластером. Мне кажется, что это решит и транспортные проблемы, если нужно куда-то быстро добраться. Ну и потом, большое удовольствие посмотреть на музейный кластер с высоты птичьего полета", – отметила Коробьина.

Также участники конкурса предложили превратить музей архитектуры в музей под открытым небом, построить оригинальный мост в Замоскворечье и обустроить навигацию в стиле художников-авангардистов.

"Ряд проектов подразумевает навигацию, причем очень интересную, используя разметку дорожного покрытия, в том числе графику художников авангарда", – рассказала директор музея.

Напомним, в феврале стартовал конкурс по разработке концепции развития центра столицы в районе Боровицкой площади, пересечения улиц Моховая и Знаменка, Воздвиженка и Крестовоздвиженского переулка. Проекты победителей отправят в Минкультуры и в правительство столицы. А на всеобщее обозрение их выставят в музее архитектуры имени Щусева.