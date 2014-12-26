Реставрация Спасской башни завершится к апрелю

Фото: ТАСС/Игорь Зотин

Реставрация Спасской башни столичного Кремля и ее курантов завершится к апрелю 2015 года. За это время будет отремонтирован фундамент башни, а также белокаменные украшения на верхних ярусах башни, сообщает ТАСС.

Специалисты уже провели подземные исследования, чтобы понять на чем и надежно ли стоит Кремль.

Спасская башня и часть Кремлевской стены попали во второй этап реставрационных работ. Реставрация циферблатов продлится до весны 2015 года. Ранее были отреставрированы Угловая Арсенальная и Троицкая башни, а также часть стены вдоль Неглинки до Троицких ворот.

Отметим, что куранты, которые появились на Спасской башне в 1767 году, последний раз реставрировались 15 лет назад.

Несмотря на то, что Спасскую башню скрыли строительными лесами, москвичи все равно услышат знаменитый бой курантов на Новый год.