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Свежий воздух

25 декабря 2014, 19:05

По московским меркам: Вид со старейшей колокольни

Кремль достопримечательности смотровые площадки Европа 2ГИС колокольни свежий воздух высоты По московским меркам

Сетевое издание M24.ru и сервис 2ГИС объединились в рамках проекта "По московским меркам", чтобы регулярно делиться с вами самыми занятными цифрами и фактами о Москве. Гуляя по какому парку, можно одновременно осмотреть 900 скульптур? Самый большой океанариум - где он? Какие пруды хранят память о Смутном времени? Об этом и многом другом читайте в наших материалах "По московским меркам".


В нашей столице немало мест, позволяющих с высоты полюбоваться прекрасным видом на город: у нового здания РАН, на Воробьевых горах, Ростовской набережной и с Останкинской телебашни. Однако старейшей из смотровых площадок считается та, что находится на первом московском "небоскребе" - колокольне Ивана Великого, что на Соборной площади Кремля.

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Колокольня была построена еще в XVI веке. Позднее, в 1600 году, по распоряжению Бориса Годунова была возведена надстройка, позволившая достигнуть высоты в 81 метр. Долгое время - вплоть до появления храма Христа Спасителя - колокольня Ивана Великого была самым высоким зданием Москвы. В ее основании располагается церковь Иоанна Лествичника. Во время революции церковь и колокольня были закрыты. Только по прошествии 90 лет и после проведения реставрации здесь снова появились посетители.

Смотровая площадка древней колокольни находится на уровне 25 метров, на первом ярусе звонов. Наградой за преодоление 137 ступенек крутой лестницы является прекрасный вид на Кремль и старую Москву. Набережные, Соборная площадь, мосты… Интересно, что такую же архитектурную картину наблюдали здесь несколько веков назад русские правители.

На 58-м этаже башни "Империя" открылась смотровая площадка

Младше, однако более чем вдвое выше московской, старейшая смотровая площадка Лондона. Она располагается на вершине колонны, известной жителям столицы Великобритании как Монумент. Высота Монумента, возведенного в память о страшном городском пожаре 1666 года, - 61 метр. Чтобы подняться и увидеть городской пейзаж с высоты, нужно преодолеть 311 ступенек. Зато после восхождения все посетители получают специальный сертификат.

Фото: ТАСС/Зотин Игорь

А вот в столице Швеции старейшей считается смотровая площадка Катаринахиссен. Подняться на высоту 30 метров можно с помощью подъемника. Он соединяется с офисным зданием специальным мостом, на котором расположился ресторан. Эта смотровая площадка интересна еще и тем, что именно здесь, по некоторым версиям, появилась первая в Швеции неоновая реклама.

Ну а известнейшая парижская достопримечательность - Эйфелева башня, возведенная в 1889 году, - оснащена сразу несколькими смотровыми площадками. Самая высокая из них находится на высоте почти 300 метров.

Сюжет: По московским меркам: город в цифрах и фактах

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