У Кутафьей башни поставят дополнительные турникеты для входа

ИТАР-ТАСС

Во время капитального ремонта пунктов пропуска в Кремль через Кутафью башню будет оборудовано 16 дополнительных турникетов. При этом архитектурная целостность башни и ее внешний вид не пострадают, передает РИА Новости.

Турникеты установят внутри стеклянных павильонов, чтобы посетители не испытывали неудобств в непогоду. Кроме того, будут отремонтированы административные помещения под Кутафьей башней, в частности, в ремонте нуждаются камеры хранения и туалеты.

Оборудование павильонов с турникетами планируется завершить к 1 сентября, другие работы также завершат в текущем году. Проект согласован с министерством культуры РФ.