25 лет назад был найден Большой Кремлевский клад

Фото: kreml.ru

Ровно 25 лет назад – 17 мая 1988 года - на территории Кремля был найден Большой Кремлевский клад. Его обнаружили время земельных работ недалеко от Спасских ворот. Всего было найдено более 300 предметов: серебряные украшения и гривны-слитки киевского, новгородского и черниговского типов.

Большой Кремлевский клад, по мнению экспертов, входит в десятку самых крупных находок в древнерусских городах. Изделия древнерусских, скандинавских и восточных ювелиров датированы концом XII – началом XIII века. Они были очень дорогими для своего времени, поэтому считается, что они принадлежали княжеской казне.

С помощью этого клада историки сделали вывод о том, что Москва уже в самом начале своего существования была в центре политических событий и играла заметную торговую роль.

Как сообщается на сайте музеев Московского Кремля, в украшениях, созданных в домонгольские времена, использовали очень сложные и трудоемкие техники, освоение которых и сегодня доступно не каждому мастеру. Особая ценность клада определяется, незначительным количеством дошедших до нас украшений тех времен - они одними из первых страдали при вражеских нашествиях, а в мирные дни они, как правило, становились сырьем для изготовления новых, более модных.