Время посещения Кремля увеличат на час

Время посещения Московского Кремля с 16 мая будет увеличено на один час, сообщает в субботу Федеральная служба охраны РФ.

"В период с 16 мая по 30 сентября 2012 года время пребывания граждан, посещающих Московский Кремль с экскурсионными целями, на территории музея-заповедника будет продлено", - передает РИА Новости сообщение ведомства.

Посещать Московский Кремль можно будет ежедневно с 10:00 до 18:00, кроме четверга, когда Кремль будет открыт для экскурсий с 9.30 до 17.00. Сейчас территория Кремля и его музеи открыты для посещения ежедневно, кроме четверга, с 10:00 до 17:00.