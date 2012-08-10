ЮНЕСКО опровергло новость о исключении Кремля из списка шедевров

ИТАР-ТАСС

Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО опровергла информацию об исключении Московского Кремля из списка объектов всемирного наследия, сообщил ответственный секретарь комиссии Григорий Орджоникидзе.

"Информация о возможном исключении Московского Кремля из списка всемирных объектов ЮНЕСКО - "утка". Мы регулярно предоставляем к 1 февраля отчеты по всем объектам об их сохранности. Московскому Кремлю ничего не угрожает", - сообщил РИА Новости Орджоникидзе.

В столичном Бюро ЮНЕСКО ситуацию пока не прокомментировали.