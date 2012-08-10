Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

10 августа 2012, 10:12

Кремль могут исключить из списка шедевров ЮНЕСКО

Кремль ЮНЕСКО

ИТАР-ТАСС

В 2013 году Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о состоянии Московского Кремля и Красной площади. Главный памятник России могут исключить из списка объектов всемирного наследия, пишет сегодня газета "Известия".

В письме Союзу архитекторов России ЮНЕСКО заявляет о "крайней обеспокоенности" и просит предоставить отчет о сохранности объекта. Вопросов к состоянию Кремля много, как и к самому процессу сохранения объекта, за который по Конвенции об охране всемирного наследия отвечают российские власти.

Комитет по всемирному наследию с 2007 года запрашивает план развития Кремля и Красной площади. Отчет был предоставлен один раз за пять лет – в 2011 году и не содержал ответов на поставленные вопросы.

В связи с этим ЮНЕСКО требует до 1 февраля 2013 года предоставить отчет о состоянии памятника, исполнении поручений и планах по содержанию объекта. Эти документы будут рассмотрены, после чего будет вынесено окончательное решение.

По данным "Архнадзора", сейчас в Кремле реализуется три строительных проекта – реконструкция 14-го корпуса, строительство технического корпуса в Тайнинском саду и двух павильонов по бокам Кутафьей башни. При этом в организации считают, что строительство вплотную к объекту культурного наследия проходит с нарушением внутренних законов и конвенции о сохранении наследия. Более того, ни один из проектов не был, как это необходимо, согласован с ЮНЕСКО.

В свою очередь пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков подтвердил, что в Кремле проводятся названные работы, но проекты согласованы с необходимыми российскими инстанциями. "Если ЮНЕСКО хочет требовать какие-то документы, пусть требует их с соответствующих ведомств – Министерства культуры, например", – заявил он.

Директор департамента госконтроля и надзора в сфере культурного наследия Минкультуры Владимир Цветнов считает, что никаких серьезных опасений по поводу статуса Кремля быть не может.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать