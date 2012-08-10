Кремль могут исключить из списка шедевров ЮНЕСКО

ИТАР-ТАСС

В 2013 году Комитет по всемирному наследию ЮНЕСКО рассмотрит вопрос о состоянии Московского Кремля и Красной площади. Главный памятник России могут исключить из списка объектов всемирного наследия, пишет сегодня газета "Известия".

В письме Союзу архитекторов России ЮНЕСКО заявляет о "крайней обеспокоенности" и просит предоставить отчет о сохранности объекта. Вопросов к состоянию Кремля много, как и к самому процессу сохранения объекта, за который по Конвенции об охране всемирного наследия отвечают российские власти.

Комитет по всемирному наследию с 2007 года запрашивает план развития Кремля и Красной площади. Отчет был предоставлен один раз за пять лет – в 2011 году и не содержал ответов на поставленные вопросы.

В связи с этим ЮНЕСКО требует до 1 февраля 2013 года предоставить отчет о состоянии памятника, исполнении поручений и планах по содержанию объекта. Эти документы будут рассмотрены, после чего будет вынесено окончательное решение.

По данным "Архнадзора", сейчас в Кремле реализуется три строительных проекта – реконструкция 14-го корпуса, строительство технического корпуса в Тайнинском саду и двух павильонов по бокам Кутафьей башни. При этом в организации считают, что строительство вплотную к объекту культурного наследия проходит с нарушением внутренних законов и конвенции о сохранении наследия. Более того, ни один из проектов не был, как это необходимо, согласован с ЮНЕСКО.

В свою очередь пресс-секретарь Управления делами президента Виктор Хреков подтвердил, что в Кремле проводятся названные работы, но проекты согласованы с необходимыми российскими инстанциями. "Если ЮНЕСКО хочет требовать какие-то документы, пусть требует их с соответствующих ведомств – Министерства культуры, например", – заявил он.

Директор департамента госконтроля и надзора в сфере культурного наследия Минкультуры Владимир Цветнов считает, что никаких серьезных опасений по поводу статуса Кремля быть не может.