На клумбах Кремля расцветут три тысячи крокусов

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Ко дню Победы на клумбах Кремля расцветут более 130 тысяч тюльпанов и 3 тысячи крокусов, сообщил пресс-секретарь Управделами президента России Виктор Хреков. Вдоль главной аллеи Александровского сада будет высажена виола цветов российского флага.

По словам Хрекова, к началу лета отцветшие тюльпаны и виолу заменят на бегонию, бальзамины, гвоздику, георгину, канну, лобелию гибридную, пеларгонию, петунию и тагетес прямостоячий. Сердце Москвы также украсят колеусы, цинерария, ирезине, плющ, хлорофитум и перистощетинн, передает Интерфакс.

Хреков добавил, что подготовка к 70-летию Победы началась еще три года назад. За это время произведены следующие работы:

у Кремля и Александровского сада удалены малоценные растения, больные и аварийные деревья;

высажено 983 хвойных и лиственных дерева, 5723 кустарника;

обрезано 84 голубых елей на Красной площади за Мавзолеем;

восстановлена главная липовая аллея Александровского сада, задуманная еще в 1820-х годах архитектором О.Бове и почти полностью потерявшая свой первоначальный вид к 2012 году;

лиственные деревья представлены липами, березами, кленами, каштанами, дубами, рябинами;

высажены несколько групп декоративных яблонь;

созданы кустарниковые группы из боярышников, сирени, гортензии, спиреи серой и японской, лещины краснолистной, чубушника венечного и парковой розы;

на Большом сквере Московского Кремля высажены плодовые яблони селекции из г. Мичуринска, на откосе Тайницкого сада - яблони декоративные;

в Тайницком саду высажены туя, можжевельники, форзиция, спирея, гортензия, около 2000 разнообразных многолетников.

Первые цветы в городских парках

Напомним, крокусы, подснежники и тюльпаны постепенно распускаются в столичных парках. Посетители уже начали фотоохоту на распустившиеся цветы. За ней можно следить в социальных сетях по тегу #веснавпарке. Парк Горького даже решил помочь "фотоохотникам" и выпустил для них специальную карту территории, где отмечены все вылезшие из земли крокусы.

В Саду Эрмитаж первые тюльпаны можно искать рядом с памятником Данте Алигьери, недалеко от театра "Новая опера". В парке Северное Тушино цветник с крокусами, гиацинтами и пролеской расположен около часовни, в зоне ЭКОпарка. На Центральной площади в Измайловском парке со дня на день могут взойти крокусы.

Уход за цветниками идет в полную силу. Во второй половине марта началась прополка, она будет регулярно идти на протяжении всего сезона. Для борьбы с сорняками и защиты почвы от высыхания в цветники добавят мульчу, обрежут сухую траву и промоют гальку, которая украшает холмы по периметру.