Выставка "Сокровища Мальтийского ордена" открывается в Кремле

6 июля в Одностолпной палате Патриаршего дворца Московского Кремля откроется выставка «Сокровища Мальтийского ордена. Девять веков служению вере и милосердию», сообщает РИА Новости. Посетители выставки смогут увидеть магистерскую корону российского императора Павла I и портрет одного из глав ордена кисти Караваджо.

"Выставка не только показывает целый ряд прекрасных произведений искусства и предметов, собранных со всего света, но и раскрывает целый ряд тайн Мальтийского ордена. Выставка открыта совместно с Орденом и посвящена его девятисотлетней истории. В экспозиции представлены редчайшие предметы из архивов Италии, Мальты, Родоса и нашего собрания, которые знакомят зрителя с основными этапами истории Ордена", - сказала во время пресс-конференции генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В экспозиции выставки представлены магистерские регалии – короны, кинжалы веры и печать, а также принадлежности обычных рыцарей – доспехи, мундиры, мечи, ордена и креста.

Мальтийский орден – могущественный духовно-рыцарский орден эпохи крестовых походов. Он был образован в Иерусалиме в конце XI века в качестве госпиталя. В середине XVI века госпитальеры получили от испанского короля в феодальное владение Мальту.

На данный момент орден работает в 120 странах мира и насчитывает около 12 тысяч членов. Современные «рыцари» Мальтийского ордена осуществляют медицинские и гуманитарные программы, поддерживают дипломатические отношения с 99 государствами. Резиденция ордена находится в Риме и пользуется статусом экстерриториальности.

Выставка продлится до 9 сентября.