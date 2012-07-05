Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Жизнь в мире

05 июля 2012, 16:10

Выставка "Сокровища Мальтийского ордена" открывается в Кремле

Кремль жизнь в мире

6 июля в Одностолпной палате Патриаршего дворца Московского Кремля откроется выставка «Сокровища Мальтийского ордена. Девять веков служению вере и милосердию», сообщает РИА Новости. Посетители выставки смогут увидеть магистерскую корону российского императора Павла I и портрет одного из глав ордена кисти Караваджо.

"Выставка не только показывает целый ряд прекрасных произведений искусства и предметов, собранных со всего света, но и раскрывает целый ряд тайн Мальтийского ордена. Выставка открыта совместно с Орденом и посвящена его девятисотлетней истории. В экспозиции представлены редчайшие предметы из архивов Италии, Мальты, Родоса и нашего собрания, которые знакомят зрителя с основными этапами истории Ордена", - сказала во время пресс-конференции генеральный директор Музеев Московского Кремля Елена Гагарина.

В экспозиции выставки представлены магистерские регалии – короны, кинжалы веры и печать, а также принадлежности обычных рыцарей – доспехи, мундиры, мечи, ордена и креста.

Мальтийский орден – могущественный духовно-рыцарский орден эпохи крестовых походов. Он был образован в Иерусалиме в конце XI века в качестве госпиталя. В середине XVI века госпитальеры получили от испанского короля в феодальное владение Мальту.

На данный момент орден работает в 120 странах мира и насчитывает около 12 тысяч членов. Современные «рыцари» Мальтийского ордена осуществляют медицинские и гуманитарные программы, поддерживают дипломатические отношения с 99 государствами. Резиденция ордена находится в Риме и пользуется статусом экстерриториальности.

Выставка продлится до 9 сентября.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать