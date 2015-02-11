В Подмосковье школьник разбился насмерть при падении с 20-го этажа

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Подмосковье десятилетний школьник погиб, выпав из окна, сообщили M24.ru в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

Во вторник около 18.40 в Красногорске на улице Егорова на козырьке подъезда полицейские обнаружили тело ученика 4 класса. Как уточняет "Интерфакс", школьник выпал из окна своей комнаты в квартире на 20-м этаже.

Известно, что погибший жил в благополучной семье, следователи изъяли мобильный телефон ребенка, также собирают другую информацию, которая поможет установить причины произошедшего.