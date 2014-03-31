Лекции недели: бизнес-образование за границей и тайны Красной площади

Фото: ИТАР-ТАСС
Какие тайны скрывает Красная площадь, как получить бизнес-образование за границей, что такое партизанский маркетинг и кто генерирует продуктивные идеи? M24.ru представляет актуальные лекции недели.
Трансляции на M24.ruАрхитектор Борис Пастернак будет рассказывать, как появился парк культуры и отдыха имени Горького. Оказывается, в 1923 году на этом месте работала Всероссийская сельскохозяйственно-промышленная выставка.
Трансляция начнется 1 апреля в 19.00.
Лекция о современном искусстве "Мечты или моделирование будущего? Предчувствие или проект?" состоится в выставочном зале на Каширке.
Это четвертое мероприятие из цикла лекций художника и куратора Арсения Сергеева, которые транслирует M24.ru.
Посетители узнают о художниках-мечтателях, проектировании будущего, конструктивизме и искусстве новых медиа. Лектор вместе с аудиторией проанализирует творчество Казимира Малевича, Александра Родченко, Наума Габо, Стелларка.
Трансляция начнется 2 апреля в 19.30.
На лекции "Я предприниматель. С чего начать и кто поможет" выступит сооснователь и генеральный директор бизнес-инкубатора МГУ Дарья Комарькова.
Трансляция начнется в 16.30.
Понедельник, 31 марта
На лекции "Учимся рисовать с нуля и за один день" посетителям расскажут, как освоить методику интуитивного рисования и избавиться от страха перед чистым белым листом. Мастера научат чувствовать цвет и видеть композицию.
Место: антикафе "Зеленая дверь", Милютинский переулок, 19/4, строение 1
Время: 19.30
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как научиться рисовать за один день
Вторник, 1 апреля
В рамках лекции "МВА программы от лучших бизнес-школ мира" посетители узнают о том, как получить качественное бизнес-образование за рубежом. В числе экспертов заявлены представители приемных комиссий лучших образовательных заведений Великобритании, Франции, США, Германии, Испании и Швейцарии. Специалисты расскажут, как подать заявку на стипендии QS.
Необходима регистрация
Место: Sokos Hotel Palace Bridge, Биржевой переулок, 2-4
Время: 17.00
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как получить бизнес-образование за границей
Среда, 2 апреля
Лекцию "Идеальные идеи. Как создать идею, способную изменить мир" проведет соосновать проекта "Фабрика Идеальных Продуктов" Алексей Нониашвили. В этот вечер вы узнаете, могут ли идеи приносить прибыль, как регулярно генерировать продуктивные идеи, как мечтатели становятся изобретателями. Также посетителей познакомят с кейсами Samsung, P&G, Intel и Microsoft.
Место: Республика* University в Универмаге "Цветной", Цветной бульвар 15/1
Время: 20.00
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как получить идею, способную изменить мир
Четверг, 3 апреля
Решать бизнес-задачи в режиме реального времени научат на воркшопе по партизанскому маркетингу. Принять участие в мероприятии могут предприниматели, маркетологи и топ-менеджеры, которые не побоятся во всеуслышание презентовать свой проект. Организаторы лекции научат находить нестандартные пути продвижения бизнес-продукта, а также сокращать издержки на маркетинг, используя бесплатную рекламу.
Необходима регистрация.
Место: киношкола "Лестница", улица Большая Дмитровка, дом 9, строение 1
Время: 19.00
Стоимость: бесплатно
Что можно узнать на лекции: как сделать бизнес рентабельным
Пятница, 4 апреля
Участники лекции-экскурсии "По "темной" стороне Красной площади" узнают истории, о которых принято умалчивать. Речь пойдет о тайнах захоронения Ленина, покушении на вождей, необычном доме Романовых и Вечном огне, а также о смертных приговорах, которые приводились в исполнение на самой известной площади нашей страны.
Записаться на экскурсию можно по телефонам 8 964 649 99 06 и 8 926 777 09 79, а также по электронной почте seeandgomsk@gmail.com.
Место: станция метро "Китай-город", у церкви на Кулишках
Время: 19.00
Стоимость: 400 рублей
Что можно узнать на лекции: тайны Красной площади