5 самых интересных городских событий ноября

Последний месяц осени — традиционное время масштабных и увлекательных культурных мероприятий. Грандиозный военный праздник с реконструкцией главных вех Великой Отечественной напомнит о героических страницах истории страны. На фестивалях искусства, робототехники и мультфильмов гости не только познакомятся с творческими новинками разных жанров и футуристическими технологиями, но и научатся создавать креативные произведения самостоятельно. А ярмарка "4 сезона" обогатит гардероб и интерьер модников уникальными изделиями ручной работы. Только самое лучшее — в подборке от M24.ru и KudaGo.

Фестиваль "Ночь искусств"

"Ночь искусств" — масштабное мероприятие, которое затрагивает все жанры творчества: живопись, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, музыку, поэзию, хореографию, кинематограф, анимацию и многое другое. Его главная задача заключается в том, чтобы объединить творца и зрителя, дать возможность каждому желающему пробудить свой творческий потенциал.

В основу праздника положена концепция "Участвуй и меняйся!". Культурные мероприятия, презентации, мастер-классы, встречи с популярными деятелями искусств - все это способствует пробуждению фантазии и креативных способностей у гостей акции, продуктивному обмену идеями, поиску новых друзей и единомышленников.

В рамках "Ночи искусств" все желающие пройдут мастер-классы по разным видам рукоделия, резьбе по дереву, создании картин и инсталляций из самых неожиданных материалов, горожане попробуют себя в качестве режиссеров, музыкантов или танцоров, примут участие в интерактивных спектаклях.

В этом году расписание творческого праздника было составлено в соответствии с пожеланиями москвичей.

Стоимость : бесплатно. : бесплатно. Время начала: 3 ноября, 21:00 Время окончания: 4 ноября, 6:00

Фото: kudago.com

Ярмарка "4 сезона"

Ярмарка "4 Сезона" пользуется в Москве все большей популярностью. Для любителей выглядеть ярко, оригинально и выразительно здесь настоящее раздолье. На торговых рядах можно отыскать самые неожиданные и невероятные предметы одежды, обувь, аксессуары и украшения.

На ярмарке представляют свои коллекции дизайнеры, которые работают в экспериментальных стилях. Чаще всего такие вещи можно приобрести лишь на интернет-аукционах. Кроме того, здесь можно приобрести интересные предметы для украшения интерьера — декоративную посуду, игрушки и куклы с авторским дизайном.

На ярмарке пройдут многочисленные мастер-классы для взрослых и детей. Мастера дизайна и рукоделия поделятся секретами изготовления необычных вещей, каждая их которых представляет произведение искусства.

Стоимость: бесплатно. бесплатно. Место: Дизайн-завод "Флакон", улица Б. Новодмитровская, дом 36, ближайшее метро: "Дмитровская" Время начала: 2 ноября, 10:00 Время окончания: 3 ноября, 20:00



Фото: kudago.com

Фестиваль "Дни будущего"

Хотите перенестись в будущее, описанное в произведениях фантастов? На фестивале "Дни будущего" вы окунетесь в мир новых технологий и уникальных разработок, попробуете футуристические блюда и даже сможете самостоятельно соорудить робота.

Одним из самых ярких событий станет выступление Роботрона — самого высокого в России робота, чей рост достигает трех метров. Посетителям также покажут необычный мюзикл, главную роль в котором исполнит робот Нао. Все "актеры" музыкальной постановки запрограммированы так, что зрителям кажется, будто они действительно самостоятельно устраивают перформанс — без какого-либо вмешательства людей.

В рамках мероприятия представят вторую версию шлема виртуальной реальности Oculus Rift — с широким полем зрения, частотой обновления изображения в 75 Гц и с возможностью трансляции картинки на телеэкраны.

Гости смогут не только посмотреть на технические новинки, но и посетить увлекательные мастер-классы по созданию и программированию роботов. Юным посетителям покажут, как обращаться с последними появившимися гаджетами, и прокатят на умных средствах передвижения.

Помимо этого, на фестивале с лекциями выступят алгоритмист в LG ELECTRONICS RUS Олег Купервассер, СЕО-специалист CEO ROBOTRON Иван Купцов, руководитель проекта "Информатикум" Антон Михайлов, коммерческий директор компании Gyrox Кирилл Ущекин, основатель сообщества RobotoFob Денис Елисеев, основатель и генеральный директор компании PayQR Глеб Марков и другие известные в мире технологий персоны.

Стоимость: от 200 до 1500 руб. от 200 до 1500 руб. Место: Торговый комплекс "Горбушкин двор", Багратионовский проезд, дом 7, ближайшее метро: "Багратионовская" Дата начала: 25 октября, 10:00 Дата окончания: 9 ноября, 21:00



Фото: kudago.com

Военный марш и реконструкция событий ВОВ

7 ноября на Красной площади состоится торжественный марш, а также инсценировка наиболее ярких событий ВОВ. В торжественном шествии примут участие шесть тысяч человек. Гости события смогут в деталях рассмотреть военную технику, в том числе легендарные модели самолетов.

На глазах у москвичей и гостей столицы оживет история Великой отечественной войны: от обороны Москвы до взятия Рейхстага. После парада Красная площадь превратится в огромный музей, где зрители смогут взглянуть на портретные снимки защитников российской столицы и рассмотреть военную технику того времени, в том числе самолеты моделей И-153 и МиГ-3.

Стоимость: бесплатно. бесплатно. Место: Красная площадь, ближайшее метро: "Охотный ряд", "Площадь Революции" Дата начала: 7 ноября, 18:00 Время окончания: 7 ноября, 21:00



Большой фестиваль мультфильмов

Этой осенью Большой фестиваль мультфильмов пройдет в столице уже в восьмой раз. В этом году темой мероприятия станет фантастика. Взрослым и детям предстоит увидеть более 400 анимационных лент из разных стран, посетить детскую Фабрику мультфильмов и создать в ее рамках собственный мультфильм.

Большой фестиваль мультфильмов — это грандиозное анимационное приключение с лекциями, встречами, выставками и, конечно же, съемками мультфильмов. 12 дней по всему городу будут проходить показы лучших авторских мультфильмов мира — коротких и полнометражных, детских и взрослых, российских и зарубежных.

В этом году активности фестиваля развернутся сразу на десяти площадках города, включая дома культуры, расположенные на территории Новой Москвы. Для удобства зрителей программу фестиваля разделили на три блока: основной, детский и для любителей анимации.

В основном блоке собраны новые российские фильмы и зарубежные лауреаты мировых анимационных фестивалей последнего года, молодая анимация из России и Таллина, а также программа мультфильмов для взрослых.

В блоке "Для любителей анимации" зрители познакомятся с призерами Тарусского фестиваля, "Пропущенными фильмами 90-х", а также смогут посетить встречи с режиссерами. В этом году лицами фестиваля станут Ишу Патель (Канада) и Иван Максимов (Россия).

В детском блоке собраны программы, которые будут интересны всей семье: благотворительная детская программа в сетях городских кинотеатров, "Утренник сериалов с какао и булочкой", программа зарубежных детских короткометражек и полнометражные мультфильмы для всей семьи.

Откроется Большой фестиваль мультфильмов в кинотеатре "Космос" показом французской готической сказки, страшноватой и лирической — полнометражного мультфильма "Механика сердца".

А с 1 по 4 ноября в Культурном центре ЗИЛ пройдет пятая "Фабрика мультфильмов". Это две тысячи квадратных метров, 20 параллельных мастер-классов по анимации, а также инсталляции, кинопрограммы и еще много всего интересного. Подробно с расписанием "Фабрики мультфильмов" можно ознакомиться на сайте фестиваля.

Также на фестивале этого года будет несколько анимационных вечеринок: Хэллоуин с Cartoon Network, Шекспир-party, вечеринка Ивана Максимова и космический праздник для детей.

Площадки фестиваля: Площадки фестиваля: Кинотеатр Космос Адрес: метро "ВДНХ", проспект Мира, дом 109. Культурный центр ЗИЛ Адрес: метро "Автозаводская", улица Восточная, дом 4, корпус 1. Билет на одно лицо — 400 рублей, на два лица — 700 рублей, на три лица — 900 рублей, на четыре лица — 1 100 рублей. Дети до трех лет — бесплатно. ЦТИ "ФАБРИКА" (актовый зал) Адрес: метро "Бауманская", Переведеновский переулок, дом 18, проходная №1. Кинотеатр "Ролан" Адрес: метро "Чистые пруды", "Тургеневская", Чистопрудный бульвар, дом 12а. Телефон: +7 (495) 916-91-69. Кинотеатр "Пионер" Адрес: метро "Киевская", Кутузовский проспект, дом 21. Центр документального кино Адрес: метро "Парк культуры", Зубовский бульвар, дом 2. Кинотеатр "Факел" Адрес: метро "Авиамоторная", Шоссе Энтузиастов, дом 15/16. Кинотеатр "Звезда" Адрес: метро "Курская", улица Земляной Вал, дом 18/22. Кинотеатр "Спутник" Адрес: метро "Авиамоторная", "Семеновская", улица Солдатская, дом 15. Дата начала: 30 октября, 12:00 Дата окончания: 10 ноября, 20:00

