На Красной площади прошел VIII форум ГТО

С 24 по 27 мая в Москве прошел VIII форум «Готов к труду и обороне» - красочный праздник, проведению которого способствовала хорошая погода в столице.

На форуме можно было встретить двукратную олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Елену Замолодчикову, чемпиона мира Алексея Бондаренко, призеров чемпионатов мира и Европы Дмитрия Гоготова и Рашида Касумова, чемпиона Европы по боксу Артема Чеботарева и многих других. Также вниманием были окружены спортсмены-ветераны – Надежда Арcкая, Леонид Бартенев, Борис Гальперин, Евгений Гомельский, Георгий Канарейкин, Валерий Урин и Михаил Скоков.