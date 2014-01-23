Фото: gum.ru

23 января у москвичей будет возможности увидеть эффектные трюки автомобилей на льду. На Красной площади пройдет ледовое дрифт-шоу, в ходе которого пилоты японской команды Team Orange покажут мастерство управления автомобилем в контролируемых заносах.

На катке пройдет несколько сеансов шоу: в 12.00, 13.30, 15.00 и 17.30, сообщает пресс-служба ГУМа.

Помимо автомобилей на каток выйдут спортсмены, которые исполнят перед зрителями наиболее сложные элементы фигурного катания.

После представления зрители смогут сфотографировать с пилотами Team Orange и получить автограф у спортсменов. Вход на каток свободный.

Отметим, что Team Orange хорошо известна российским любителям гонок по фильму "Форсаж. Токийский дрифт". Команда участвовала в постановке трюков для этой киноленты.