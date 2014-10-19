На параде 7 ноября воссоздадут эпизоды Великой Отечественной войны

Фото: M24.ru/Лидия Широнина

Во время торжественного марша на Красной площади, который состоится 7 ноября в честь военного парада 1941 года впервые будут реконструированы наиболее яркие события Великой Отечественной войны - от обороны Москвы до взятия Рейхстага, сообщает пресс-служба правительства Москвы.

Также впервые зрители смогут увидеть в качестве экспонатов самолеты И-153 и МиГ-3 и 500 документальных портретных фотографий участников парада 1941 года, не доживших до сегодняшних дней.

В шествии примут участие шесть тысяч человек. Всего будет сформировано 59 парадных расчетов. На гостевой трибуне Красной площади будут присутствовать 28 ветеранов-участников парада 7 ноября 1941 года, ныне живущих в Москве.

Торжественный марш завершится выездом 63 единиц боевой техники образца 1939-1945 годов.

В пресс-службе отмечают, что военная техника останется на Красной площади до 21:00, и после окончания мероприятия ее смогут подробно рассмотреть все желающие.

Напомним, что 7 ноября празднуется День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенному в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшему очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны.

Марши, посвященные легендарному параду, проводятся на Красной площади уже три года. В прошлом году на трибунах у кремлевских стен собрались 8 тысяч гостей, в том числе и 28 ветеранов, которые участвовали в историческом параде.

Марш 7 ноября вошел в список семи мероприятий, которые разрешено проводить на главной площади столицы. Данный список утвердил президент Владимир Путин в прошлого году, после скандала с появлением на площади павильона в честь 120-летия ГУМа. Многих горожан возмутило появление под стенами Кремля объекта в форме гигантского чемодана Louis Vuitton, и власти составили официальный список праздников, в честь которых может меняться облик Красной площади.