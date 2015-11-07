На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

На Красной площади начался торжественный марш в честь парада 1941 года

7 ноября Москва отмечает 74-ую годовщину легендарного парада 1941 года. В честь этого события на Красной площади в 10 утра начался торжественный марш, генеральная репетиция которого прошла накануне.

Участниками марша станут 45 военных расчетов, военнослужащие вооруженных сил РФ, кавалерийская группа президентского полка ФСО России. в форме 1941 года. Также по площади пройдут курсанты кадетских училищ, воспитанники Суворовских училищ, Московского военного музыкального училища.

Нововведение этого года – флешмоб: две тысячи детей выстроятся в виде слова "Победа". При этом каждый из участников акции будет держать над головой фотографию участника войны.

Стены Кремля на это время превратятся в своеобразную декорацию: на их фоне проведут реконструкцию эпизодов войны от обороны Москвы до взятия Рейхстага. Финальным аккордом шествия станет демонстрация оружия Победы: по Красной площади проедут 55 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Раритетные экспонаты простоят на площади до 17.00, чтобы их смогли увидеть все желающие.

