В среду пройдет генеральная репетиция марша в честь парада 7 ноября

Генеральный прогон шествия в честь парада 1941 года пройдет 5 ноября

В среду на Красной площади состоится генеральная репетиция шествия в честь парада 7 ноября. Торжественный марш приурочен к 73-й годовщине легендарного парада 1941 года, сообщает телеканал "Москва 24".

В первой части зрителям покажут реконструкцию сражений Великой Отечественной войны, в частности, битву под Москвой и взятие Рейхстага. Во второй части маршем по площади пройдут военнослужащие, кадеты и школьники. Такой сценарий мероприятия применяется впервые.

Всего в параде примут участие около 6 тысяч человек. Будет задействовано около 45 единиц военной техники 1939-1945 годов.

Как ранее писало издание M24.ru, 7 ноября Красная площадь будет закрыта для посещений.

Парад пройдет у стен Кремля 7 ноября уже в двенадцатый раз.