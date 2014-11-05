Форма поиска по сайту

05 ноября 2014, 11:09

В среду пройдет генеральная репетиция марша в честь парада 7 ноября

Генеральный прогон шествия в честь парада 1941 года пройдет 5 ноября

В среду на Красной площади состоится генеральная репетиция шествия в честь парада 7 ноября. Торжественный марш приурочен к 73-й годовщине легендарного парада 1941 года, сообщает телеканал "Москва 24".

В первой части зрителям покажут реконструкцию сражений Великой Отечественной войны, в частности, битву под Москвой и взятие Рейхстага. Во второй части маршем по площади пройдут военнослужащие, кадеты и школьники. Такой сценарий мероприятия применяется впервые.

Всего в параде примут участие около 6 тысяч человек. Будет задействовано около 45 единиц военной техники 1939-1945 годов.

Как ранее писало издание M24.ru, 7 ноября Красная площадь будет закрыта для посещений.

Парад пройдет у стен Кремля 7 ноября уже в двенадцатый раз.

7 ноября отмечается День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенном в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшем очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны.

Марши, посвященные легендарному параду, проводятся на Красной площади ежегодно. В прошлом году на трибунах у кремлевских стен собрались 8 тысяч гостей, в том числе и 28 ветеранов, которые участвовали в историческом параде.

