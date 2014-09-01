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Культура

01 сентября 2014, 17:26

К параду 7 ноября Красную площадь украсят более 70 флагов

Красная площадь праздники социальная сфера парад 7 ноября

Фото: m24.ru/Юлия Телегина

7 ноября на Красной площади пройдет марш в память о параде 7 ноября 1941 года. Площадь украсят в честь 73-й годовщины знаменитого парада, проведенного в первый год Великой отечественной войны, сообщили в департаменте СМИ и рекламы.

В день парада на площади появятся декоративные конструкции: две 10-метровые "стелы-звезды" и 15-метровые панно "Москва – город-герой". Кроме того, площадь украсят несколькими композициями из 12 и 26 флагштоков, для которых понадобится 76 флагов.

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Напомним, что 7 ноября празднуется День воинской славы России. Этот праздник установлен законом в 1995 году на смену празднованию годовщины Октябрьской революции. Торжества проходят в память о военном параде 1941 года, проведенному в осажденной Москве в самые трудные дни войны и имевшему очень важное моральное значение для жителей столицы и всей страны.

Марши, посвященные легендарному параду, проводятся на Красной площади уже три года. В прошлом году на трибунах у кремлевских стен собрались 8 тысяч гостей, в том числе и 28 ветеранов, которые участвовали в историческом параде.

Марш 7 ноября вошел в список семи мероприятий, которые разрешено проводить на главной площади столицы. Данный список утвердил президент Владимир Путин в прошлого году, после скандала с появлением на площади павильона в честь 120-летия ГУМа. Многих горожан возмутило появление под стенами Кремля объекта в форме гигантского чемодана Louis Vuitton, и власти составили официальный список праздников, в честь которых может меняться облик Красной площади.

Помимо 7 ноября в список вошли Парад Победы, День славянской письменности и культуры, День России, присяга военных вузов, Фестиваль военных оркестров и зимние праздники, во время которых на площади устраивают каток.

В Москве прошел марш в честь 72-й годовщины парада 7 ноября 1941 года

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